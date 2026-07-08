Televiziunea de stat maghiară a anunţat marţi că emisiunea sa de ştiri se suspendată temporar, în contextul în care guvernul reorganizează mass-media din serviciul public pentru a o face „independentă şi credibilă”, relatează Reuters.

Televiziunea de stat maghiară suspendă difuzarea ştirilor: "Ne cerem scuze că am minţit timp de mai mulţi ani" - Profimedia

Principalul canal al televiziunii de stat, M1, a afişat anunţul pe un ecran negru, cu mesajul: "Mass-media din serviciul public nu poate minţi. Ne cerem scuze că am făcut, totuşi, acest lucru timp de mulţi ani".

Mai devreme, marţi, presa locală a relatat că unii redactori ai televiziunii şi radioului de stat au fost concediaţi după ce o nouă conducere interimară a sosit la sediul central şi a preluat conducerea.

Aceste măsuri sunt în conformitate cu promisiunea electorală a prim-ministrului Peter Magyar de a reforma mass-media de stat şi de a pune capăt la ceea ce el a numit "propagandă" sub fostul prim-ministru Viktor Orban.

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"Mass-media publică este în prezent reorganizată pentru a putea fi independentă şi credibilă în viitor. Difuzarea ştirilor este suspendată temporar. Vă rugăm să rămâneţi alături de noi!", se arată în anunţul difuzat pe M1.

Magyar, al cărui partid Tisza l-a înlăturat pe Orban şi partidul său naţionalist Fidesz după 16 ani la putere în urma alegerilor din aprilie, a început să reformeze bastioanele-cheie ale puterii lui Orban, inclusiv mass-media de stat. El a declarat că va restabili sistemul de control şi echilibru şi va lua măsuri dure împotriva corupţiei.

Măsura a amintit de acţiunea întreprinsă de colegul său centrist, prim-ministrul Donald Tusk, în Polonia, când coaliţia sa proeuropeană a ajuns la putere în 2023 şi a scos din emisie un canal public de ştiri la scurt timp după aceea, notează Reuters.

Orban a calificat decizia drept "cea mai recentă mişcare a despotismului partidului Tisza" şi i-a îndemnat pe maghiari să urmărească în schimb canalul privat de ştiri de dreapta HirTV.

"Este o zi istorică, deoarece difuzarea propagandei a încetat în mass-media din serviciul public", a declarat Magyar într-o postare pe Facebook, adăugând că şi postul de radio de stat Kossuth şi-a încetat emisiunile. Prim-ministrul a declarat ulterior, într-o nouă postare, că principalul canal de televiziune M1 îşi va relua emisiunile la ora locală 19:56, difuzând filme, dar fără serviciu de ştiri.

Magyar a declarat după alegeri că doreşte să creeze "un serviciu de ştiri cu adevărat echilibrat şi obiectiv". Într-unul dintre primele sale decrete în calitate de prim-ministru, el a ordonat o revizuire "cuprinzătoare şi imediată" a mass-mediei de serviciu public şi a finanţării acesteia.

Însă crearea unor instituţii media în serviciul public cu adevărat echilibrate va reprezenta o provocare majoră, au afirmat analiştii.

"Prima şi cea mai importantă sarcină este restabilirea credibilităţii şi a încrederii în mass-media de serviciu public", a declarat Gabor Polyak, profesor la catedra de mass-media şi comunicare a Universităţii Eötvös Loránd. Polyak a afirmat că mass-media de serviciu public ar trebui să joace un rol-cheie în crearea de conţinut cultural în limba maghiară şi ar trebui să funcţioneze într-un mod transparent şi eficient din punct de vedere al costurilor.

Sub conducerea lui Orbán, mass-media de stat a fost supusă unui control din ce în ce mai mare din partea guvernului, pe măsură ce au fost adoptate noi legi privind mass-media. Mai multe instituţii media private au fost închise sau preluate de oameni de afaceri pro-guvernamentali.

Ungaria a coborât de pe locul 23 în 2010 pe locul 74 în 2026 în clasamentul libertăţii presei realizat de "Reporteri fără frontiere".

Guvernul lui Orbán a negat că ar fi exercitat presiuni asupra mass-mediei şi a afirmat că respectă standardele UE privind libertatea presei.