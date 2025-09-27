Antena Meniu Search
Temeri în Ucraina. Centrala nucleară de la Zaporojie a rămas fără energie

Centrala nucleară de la Zaporojie, ocupată de ruși, a rămas fără alimentare externă cu energie electrică de peste trei zile. Întreruperea record stârnește îngrijorări majore privind siguranța.

de Redactia Observator

la 27.09.2025 , 10:20
Ultima linie electrică către centrală a fost întreruptă marți de partea rusă, iar generatoarele de urgență alimentează acum sistemele de răcire și siguranță, conform Mediafax.

Testele europene arată că o centrală ar trebui să reziste 72 de ore fără energie externă - limită deja depășită, informează The Guardian.

Directorul AIEA Rafael Grossi a numit situația „extrem de îngrijorătoare” și s-a întâlnit cu Putin joi, dar problema persistă.

Șapte din 18 generatoare disponibile funcționează pentru răcirea reactoarelor. Dacă cedează, combustibilul nuclear din cele șase reactoare ar putea să se încălzească incontrolabil în câteva săptămâni, riscând o topire.

Experții occidentali și oficialii ucraineni suspectează că Rusia creează artificial această criză pentru a-și consolida controlul asupra celei mai mari centrale nucleare din Europa. Există indicii că Rusia construiește o nouă linie electrică prin teritoriile ocupate și plănuiește să repornească cel puțin un reactor - o premieră în timp de război.

Centrala a fost ocupată în martie 2022, iar reactoarele care alimentau odată 4 milioane de locuințe au fost oprite din motive de siguranță.

