Trump a cerut Ucrainei să nu mai lovească interese economice ale SUA în Rusia după atacul din Marea Neagră

Donald Trump a avertizat oficial Ucraina să nu atace ținte din interiorul Rusiei care ar putea dăuna intereselor economice ale SUA, a dezvăluit marţi ambasadorul ucrainean la Washington. Nu este clar dacă și rușii, care au lovit fabrici ale companiilor americane în Ucraina, au primit o avertizare similară. Terminalul offshore al Caspian Pipeline Consortium (CPC) din Novorosiisk exportă atât petrol rusesc, dar şi țiței kazah, gestionat de un consorțiu din care fac parte ExxonMobil, Chevron, Shell și alte companii.

Departamentul de Stat al SUA i-a cerut guvernului ucrainean să se abţină de la a ataca interesele americane, în urma unui atac ucrainean asupra portului rusesc Novorosiisk de la Marea Neagră, a afirmat marţi ambasadoarea Kievului la Washington, Olha Stefanişina, relatează Financial Times.

Ambasadoarea a descris mesajul ca fiind un demers formal, oficial, dar a refuzat să detalieze cum a fost primit şi dacă a fost convocată de Departamentul de Stat, menţionând doar că Ucraina a luat act de comunicare. Departamentul de Stat a refuzat să comenteze.

"Am auzit de la Departamentul de Stat că ar trebui să ne abținem de la a ataca interesele americane", a spus Stefanişina, la o conferință de presă pentru a marca împlinirea a patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei din 24 februarie 2022. Mesajul a venit după atacul Ucrainei asupra Novorosiiskului "deoarece acesta a afectat interesele economice americane şi kazahe".

De ce este important portul rusesc Novorossiisk

Atacul Kievului asupra portului strategic rusesc de la Marea Neagră a avariat două petroliere care fac parte din așa-numita flotă din umbră a Moscovei, utilizată pentru a ocoli sancțiunile impuse sectorului energetic. Loviturile au afectat, de asemenea, un terminal aparținând Caspian Pipeline Consortium din Kazahstan, deținut parțial de Chevron și Exxon. Portul Novorossiisk este unul dintre cele mai mari hub-uri de export de petrol ale Rusiei și un punct strategic pentru transporturile de țiței din câmpurile petroliere ale Kazahstanului.

Kievul nu a confirma, nici nu a negat atacurile asupra CPC. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că lovirea instalațiilor energetice și a porturilor rusești care finanțează mașina de război a Kremlinului reprezintă forma de "sancțiuni" a Kievului, care vor aduce Moscova mai rapid la masa negocierilor.

Avertismentul SUA nu viza loviturile asupra infrastructurii militare și energetice rusești

Cea mai mare parte a petrolului din Kazahstan este trimisă la Novorosiisk pentru export. Vineri, după un atac ucrainean cu drone, portul şi-a oprit pentru scurt timp exporturile de petrol din noiembrie. Stefanişina a subliniat că mesajul SUA s-a concentrat pe atacurile care afectează interesele americane, nu pe oprirea atacurilor asupra infrastructurii ruseşti. "Această intervenţie nu a avut legătură cu încurajarea Ucrainei de a se abţine de la a ataca infrastructura militară şi energetică rusă (...), ci cu însuşi faptul că interesele economice americane au fost afectate acolo", a spus ea.

Ambasadoarea a notat pe de altă parte că incidentul a arătat clar că Ucraina nu a reuşit să stabilească legături economice la fel de strânse cu SUA în deceniile trecute de la independenţa sa, după prăbuşirea Uniunii Sovietice, şi că este hotărâtă să schimbe acest lucru, misiunea ei ca ambasador concentrându-se atât pe colaborarea cu SUA pentru a obţine un acord de pace, cât şi pe a se asigura că Kievul construieşte interese economice americane durabile şi de lungă durată în Ucraina, ceea ce i-ar conferi acesteia una dintre cele mai puternice garanţii de securitate.

Ambasadoarea ucraineană a mai dat asigurări că ţara sa este recunoscătoare pentru angajamentul personal al lui Trump faţă de încheierea războiului şi nu se simte abandonată de Washington, în pofida eşecului de a se ajunge la un armistiţiu şi a deciziei sale de a reduce sprijinul militar. Ea a îndemnat Congresul să adopte un proiect de lege cuprinzător care să pună bazele pentru noi sancţiuni împotriva Rusiei, după deciziile de anul trecut vizând cele două cele mai mari companii petroliere ale Rusiei, Lukoil şi Rosneft.

Stefanişina a menţionat că Ucraina lucrează îndeaproape cu legislatorii americani la o astfel de legislaţie, anticipând că aceasta va avea un sprijin bipartizan covârşitor şi că se aşteaptă ca Trump să o promulge. Ucraina lucrează, de asemenea, cu guvernul SUA la noi modalităţi de a priva Rusia de venituri pentru finanţarea războiului, a mai indicat ambasadoarea, dar a refuzat să ofere detalii.

