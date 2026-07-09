Copilul de 8 ani lovit mortal de tren fusese dat dispărut de tatăl său cu doar 10 minute înainte de tragedie

Copilul lovit mortal de tren în zona Haltei Ramificația Borcea din judeţul Ialomiţa a fost dat dispărut de tatăl său cu doar 10 minute înainte de tragedie. Nimeni nu se aștepta ca totul să ia o turnură atât de dramatică.

Băiețelul a plecat de acasă, în jurul orei 10. Când tatăl său și-a dat seama că micuțul nu mai a sunat la 112. Polițiștii au demarat imediat căutările, însă după doar 10 minute aveau să descopere cel mai urât scenariu. Copilul a fost lovit mortal de trenul care circula pe ruta București-Constanța.

Ce spun oamenii legii

La data de 9 iulie 2026, în jurul orei 10:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Fetești au fost sesizați, prin apel la S.N.U.A.U. 112, de către un bărbat din municipiul Fetești cu privire la faptul că fiul său, în vârstă de 8 ani, ar fi plecat voluntar de la domiciliu.

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Imediat după sesizare, polițiștii au demarat activități de căutare și verificare în vederea identificării minorului.

Ulterior, după aproximativ 10 minute, prin apel la S.N.U.A.U. 112, polițiștii au fost sesizați de către mecanicul unui tren care circula pe ruta București-Constanța cu privire la faptul că, în zona Gării Borcea, ar fi surprins și accidentat un minor.

În urma verificărilor efectuate, minorul a fost găsit decedat, fiind identificat ca fiind copilul reclamat anterior ca dispărut de la domiciliu.

Mecanicul trenului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În continuare, polițiștii desfășoară cercetări la fața locului, sub coordonarea unității de parchet competente, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.