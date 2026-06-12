Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a anunţat vineri că Statele Unite şi Iranul au ajuns la un acord asupra textului unui plan de pace, informează AFP şi Reuters. Pakistanul, care mediază discuţiile dintre Washington şi Teheran, lucrează în prezent cu ambele părţi pentru stabilirea următorilor paşi, potrivit Agerpres.

SUA şi Iran ar fi convenit textul unui acord de pace. Anunţul premierului pakistanez - Hepta

"Putem confirma că s-a ajuns la un acord privind textul final al acordului de pace şi că Pakistanul lucrează în prezent cu ambele părţi pentru a finaliza paşii următori", a scris Shehbaz Sharif pe reţeaua socială X. "Pacea nu a fost niciodată atât de aproape", a adăugat premierul pakistanez.

Negocierile dintre Iran şi SUA s-au desfăşurat prin intermediul Pakistanului, care s-a impus ca mediator. Această mediere s-a concentrat pe redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz şi pe găsirea unei soluţii privind uraniul înalt îmbogăţit al Iranului, fie prin scoaterea acestuia din ţară (Washingtonul cere să-i fie predat acest uraniu), fie prin diluare. Acestea sunt condiţii cheie puse de SUA şi Israel pentru un acord care să încheie războiul declanşat de aceste două ţări împotriva Iranului.

Ministrul de externe iranian Abbas Araghchi a afirmat vineri mai devreme că un acord între Iran şi SUA menit să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu "nu a fost niciodată atât de aproape" şi a cerut presei să se abţină de la speculaţii asupra conţinutului acestuia, după ce agenţii de presă iraniene au atribuit unor oficiali de la Teheran declaraţii referitoare la dispoziţiile unui astfel de acord, despre care preşedintele american Donald Trump a afirmat că nu corespund realităţii.