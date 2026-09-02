Un proprietar din Danemarca a făcut o descoperire spectaculoasă în timp ce își amenaja terasa din curte: peste 18 kilograme de argint vechi de aproximativ 1.100 de ani. Tezaurul, format din sute de monede, bijuterii, lingouri și chiar un mic ciocan al lui Thor, este considerat cel mai mare depozit de argint din Epoca Vikingilor găsit până acum în țară, potrivit LiveScience .

Tezaur viking uriaș, descoperit din întâmplare în curtea unei case. A stat îngropat mai bine de un mileniu - Facebook/ Nordjyske Museer

Tezaurul cuprinde aproximativ 700 de obiecte din argint, printre care lingouri, bijuterii, 47 de monede întregi și fragmente de monede, precum și un mic ciocan al lui Thor, obiect interpretat adesea drept simbol al protecției și indiciu că proprietarul său credea în panteonul zeilor nordici.

Aproximativ 320 dintre obiecte se aflau într-un vas de lut, iar restul erau împrăștiate în solul din apropiere. Comoara este de aproape trei ori mai mare decât precedentul cel mai important tezaur de argint din Epoca Vikingilor descoperit în Danemarca, potrivit unui comunicat al Muzeelor din Iutlanda de Nord.

Unul dintre lingourile de argint este gravat cu rune, sistem de scriere folosit de populațiile din Scandinavia în perioada vikingă. Inscripția ar putea fi citită „hutu”, termen care ar putea reprezenta numele unei persoane sau un semn de proprietate, potrivit sursei citate.

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Persoana care a făcut descoperirea, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, a găsit tezaurul vechi de aproximativ 1.100 de ani în această primăvară, în timp ce construia o terasă în municipalitatea Rebild. La un moment dat, a lovit în pământ un obiect care a produs un sunet neobișnuit.

Monedele arată legăturile vikingilor cu Europa și lumea islamică

Printre monede se află și doi penny anglo-saxoni din argint, bătuți în timpul domniei regelui Edward cel Bătrân, care a condus între anii 899 și 924. Acest lucru sugerează că tezaurul ar data din secolul al X-lea.

Comoara conține și monede islamice, iar prezența acestora, alături de monedele anglo-saxone, reprezintă o dovadă a legăturilor puternice pe care Danemarca din Epoca Vikingilor le avea atât cu vaste regiuni ale Europei, cât și cu teritorii îndepărtate din est, potrivit lui Torben Sarauw, responsabil pentru patrimoniul cultural în cadrul Muzeelor din Iutlanda de Nord.

De ce ar fi fost îngropată comoara

Noul tezaur oferă informații și despre modul în care oamenii din Danemarca vikingă își păstrau, organizau și ascundeau averea.

"Atunci când analizăm greutatea obiectelor din argint, comoara ne oferă informații despre practicile economice din Epoca Vikingilor", a explicat Sarauw. "Tezaurul nu este alcătuit doar din obiecte frumoase. Cele mai multe dintre ele fac parte dintr-un sistem structurat de valori, bazat pe greutate."

De altfel, toate lingourile de argint, precum și unele brățări și fragmente de argint pot fi împărțite în categorii precise în funcție de greutate. Acest lucru indică faptul că obiectele reprezentau o importantă rezervă de avere, și nu o colecție întâmplătoare.

"Tezaurul arată foarte clar modul în care argintul funcționa ca formă de avere și mijloc de plată în Epoca Vikingilor", a adăugat Sarauw. "Este ca și cum ai descoperi un seif din Epoca Vikingilor."

Deocamdată, nu este clar de ce comoara a fost îngropată. Este posibil să fi fost ascunsă în apropierea unei așezări vikinge, de-a lungul unui drum care nu mai există în prezent, sau într-un loc mai izolat și secret.

Pentru a afla răspunsul ar fi necesare cercetări arheologice de amploare, însă acestea nu pot fi realizate în zona deja construită în care a fost descoperit tezaurul.

Comoara urmează acum să fie evaluată de Muzeul Național al Danemarcei.