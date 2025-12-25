The Economist: Podcasturile ajung la Globurile de Aur

În Statele Unite, mai mulți tineri urmăresc podcasturi decât programe TV. Mai mulți mileniali spun că ar prefera să-și întâlnească gazda podcastului preferat decât o vedetă de film sau TV iubită.

În general, aproximativ 40% dintre americani ascultă podcasturi, iar jumătate dintre ei consideră că podcasturile sunt mai sincere decât mass-media tradițională.

Hollywood-ul ascultă. "Podcastingul a devenit unul dintre cele mai dinamice și influente medii ale timpului nostru", spune Helen Hoehne, președinta Globurilor de Aur. În 2026, Globurile vor deveni prima ceremonie majoră de decernare a premiilor de film și televiziune care va onora podcastingul.

O nouă categorie - care debutează în cea de-a 83-a ediție a premiilor pe 11 ianuarie - va recunoaște cel mai bun podcast al anului, relatează The Economist.

Există peste 4,5 milioane de podcasturi în lume, așa că alegerea unui câștigător nu va fi ușoară. Globurile au apelat la o firmă de analiză, Luminate, pentru a restrânge primele 25 de podcasturi pe baza unor indicatori precum dimensiunea publicului și prezența pe piață.

Lista include podcasturi de știri și crime reale, precum și emisiuni prezentate de Tucker Carlson, Ben Shapiro și Amy Poehler. Printre preferatele caselor de pariuri se numără "The Joe Rogan Experience", cea mai populară emisiune din America, și "Call Her Daddy", o emisiune despre sex și relații.

Indiferent cine câștigă, premiul reflectă ascensiunea rapidă a acestui mediu. Cuvântul "podcast", pentru a descrie emisiunile audio descărcabile, a fost inventat în 2004. De atunci, formatul a trecut de la "un format de nișă la o forță culturală", spune Roman Wasenmüller, șeful diviziei de podcasting a Spotify.

În 2026, aproximativ 600 de milioane de oameni vor asculta un podcast, estimează Luminate.

Noua categorie reflectă, de asemenea, legătura dintre podcasturi și ecran. Emisiuni TV de succes precum "Severance" oferă acum podcasturi însoțitoare care conțin interviuri cu distribuția și echipa de producție. Podcasturile au devenit "un incubator creativ" pentru povești noi, spune dna Hoehne.

Podcasturi populare au fost adaptate pentru televiziune. "The Dropout", despre ascensiunea și declinul Theranos, un startup specializat în testarea sângelui, a devenit o dramă premiată. "Homecoming" a devenit un thriller cu Julia Roberts în rol principal.

Între timp, podcasturile încep să arate mai mult ca televiziunea. Gazdele postează videoclipuri cu emisiunile lor pentru a ajunge la un public mai larg. Timpul petrecut vizionând conținut video pe Spotify a crescut cu 44% în 2024. Unii fani ai podcasturilor se tem că acest format se va "transforma într-un alt grup de oameni care fac televiziune ieftină", notează James Cridland de la Podnews, un buletin informativ din domeniu.

Totuși, trecerea către videoclipuri face parte dintr-o schimbare mai amplă în industria media. Așa cum producătorii de filme online revoluționează industria televiziunii prin construirea unor baze de fani care să rivalizeze cu platformele de streaming precum Netflix, YouTube a devenit cel mai popular site pentru podcasturi. Un miliard de oameni pe lună le vizionează acolo, conform unui singur calcul.

În 2026, linia dintre formatele video și audio se va estompa și mai mult. În acest context, decizia Globurilor de Aur de a acorda atenție acestui aspect vorbește de la sine.

