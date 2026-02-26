Antena Meniu Search
Video O elevă din Capitală s-a filmat cum își amenință cu moartea colega. "Bag cuțitul în ea"

Violenţă extremă la vârste tot mai mici. O fată de 15 ani a fost înjunghiată de doi colegi de liceu într-un parc din Ploieşti. Iar în Capitală, poliţiştii au deschis o anchetă, după ce o elevă de clasa a noua de la o şcoală de top s-a filmat ameninţând cu moartea o colegă de clasă.

de Mădălina Iacob

la 26.02.2026 , 19:38

"Get ready with me (n.r. haideți să ne pregătim împreună) pentru a ameninţa persoana potrivită cu cuţitul. Simt nevoia să îi fac ceva şi cea mai uşoară cale e să bag cuţitul în ea", a spus într-o înregistrare eleva de clasa a 9-a care şi-a ameninţat colega. 

"Nu ştiu daca continui cu planul A, care constă în doar a-l ameninţa sau să avansez la planul B, ce consta în a-l omorî, a băga cuţitul în el şi după a băga şi cuţitul în mine", a continuat eleva.

Totul ar fi pornit de la o ceartă pentru un băiat.

"Asta este a doua încercare de a face chestia asta. Am mai primit astfel de propuneri cu lasă că ţi-l bat eu, nu te implica tu, că tu eşti fată. Vreau sa o fac cu mana mea", a mai spus agresoarea.

Părinţii fetei ameninţate sunt îngrijoraţi şi spun că de frică vor să o mute la altă şcoală. Sunt decişi să depună şi plângere penală.

"Cineva de la poliţie s-a sesizat. Mi-a spus că a fost sesizat de o ameninţare cu moartea, cu cuţitul şi mi-a trimis niste filmuleţe care m-au şcoat. Nimeni nu a luat nicio măsură. A început cu ziua întâi, ziua a doua, fotografii, s-a făcut un grup în care spuneau acolo în ce hal o vor chinui. A fost un şoc total. Foarte, foarte speriata. Nici nu a vrut să meargă la şcoală. Şcoala nu a reacţionat în niciun fel. Eu m-am dus la şcoală. Am încercat să iau legătura cu diriginta, nu s-a vorbit tocmai ce trebuia. Doamna directoare, la fel, nu mi-a spus mare lucru", a spus mama victimei pentru Observator.

Şcoala a transmis că incidentul nu s-a desfăşurat pe parcursul programului şcolar şi la prima apariţie a filmuleţului în mediul online au fost sesizate organele competente pentru a cerceta fapta.

Familia celeilalte fete refuză să comenteze situaţia.

De la ameninţare până la faptă uneori e doar un pas. Aşa cum s-a întâmplat la Ploieşti, unde o elevă a fost lovită şi înjunghiată de doi colegi de liceu, o fată şi un băiat. Victima este acum în spital, iar starea ei e stabilă.

Mădălina Iacob
