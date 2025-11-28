The Telegraph: Trump vrea să ofere Rusiei controlul asupra teritoriilor ocupate ale Ucrainei

Președintele american Donald Trump intenționează să recunoască regiunile ocupate ale Ucrainei ca parte a Rusiei, potrivit unei dezvăluiri exclusive a publicației The Telegraph. Deși planul contravine convenției diplomatice a SUA, acesta ar putea fi totuși implementat, în pofida îngrijorărilor exprimate de aliații europeni ai Kievului.

Kremlinul a anunțat vineri că a primit o propunere revizuită pentru încheierea războiului, elaborată în urma discuțiilor de urgență dintre oficialii ucraineni și americani la Geneva, Elveția, weekendul trecut. Planul inițial de pace în 28 de puncte, formulat de Witkoff după discuții cu oficialii ruși, oferea recunoașterea "de facto" de către SUA a Crimeei și a celor două regiuni din Donbasul estic, scrie The Telegraph.

Strategia propunea și recunoașterea "de facto" a teritoriilor deținute de Rusia în spatele liniei de contact din regiunile Herson și Zaporijia din Ucraina, după încheierea oricărui acord de încetare a focului.

Un nou plan în 19 puncte, negociat la Geneva

Articolul continuă după reclamă

La Geneva, oficialii ucraineni și americani au negociat un nou plan în 19 puncte, care este mai puțin favorabil Moscovei. Dar mai multe surse au sugerat că ofertele americane inițiale sunt negociate în continuare.

Kievul nu ar fi obligat să recunoască controlul Rusiei asupra teritoriilor pe care le-a anexat ilegal din 2014. Constituția ucraineană împiedică orice președinte sau guvern să cedeze teritorii fără a pune mai întâi întrebarea alegătorilor într-un referendum național.

Andriy Yermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean, și Rustem Umerov, consilierul său pentru securitate națională, vor merge în weekend în Florida pentru a se întâlni cu oficiali americani la stațiunea Mar-a-Lago a lui Trump.

Aparenta ofertă de recunoaștere a Washingtonului a provocat îngrijorare în rândul aliaților săi europeni, care au exclus în repetate rânduri susținerea unui acord de pace care tolerează redesenarea frontierelor prin forță.

Europenii insistă că "frontierele nu trebuie modificate prin forță"

După o întâlnire a coaliției europene de miercuri, liderii acesteia au declarat: "Au fost clari în ceea ce privește principiul că frontierele nu trebuie modificate prin forță. Acesta rămâne unul dintre principiile fundamentale pentru menținerea stabilității și păcii în Europa și dincolo de aceasta".

O contrapropunere europeană la planul inițial în 28 de puncte nu a recomandat recunoașterea controlului rusesc asupra teritoriului ucrainean.

"Problemele teritoriale vor fi discutate și rezolvate după un armistițiu complet și necondiționat", a upropus europenii

Până acum, SUA și Europa au refuzat să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeei, peninsulă pe care Putin a anexat-o ilegal în 2014. Aceasta ar marca o ruptură de la convenția diplomatică a Washingtonului de a oferi legitimitate asupra teritoriului furat, favorabilă unui stat agresor, susțin experții.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ca să reduceţi facturile, v-aţi instala panouri fotovoltaice pe balcon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰