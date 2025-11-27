Putin: Rusia oprește războiul dacă ucrainenii se retrag din Donbas; dacă nu, îi vom obliga prin luptă

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că Rusia va opri luptele dacă armata ucraineană se retrage din Donbas şi că planul de pace american în 28 de puncte ar putea deveni baza pentru viitoare acorduri privind războiul din Ucraina. Totodată a transmis că va cere la negocierile cu SUA recunoaşterea suveranităţii ruse asupra Donbasului şi Crimeei.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă organizate în Kîrgîzstan, unde se află în vizită oficială, că operațiunile militare din Ucraina se vor opri atunci când Forțele Armate ale Ucrainei vor părăsi "teritoriile ocupate din Donbas".

"Dacă trupele ucrainene se retrag de pe teritoriile ocupate atunci ostilitățile vor înceta. Dacă nu se retrag atunci le vom obliga să o facă prin mijloace militare", a spus Putin la o conferinţă de presă la Bişkek. Putin nu a precizat dacă se referă doar la provinciile ucrainene Doneţk şi Lugansk, care formează Donbasul şi sunt obiectivele sale prioritare, sau include şi provinciile Zaporojie şi Herson, toate ocupate parţial de armata rusă.

Putin: Planul de pace american ar putea sta la baza unui acord privind Ucraina

Totodată, liderul rus a transmis că după summitul din Alaska, a apărut un plan de pace în 28 de puncte iar după aceea, au avut loc "negocieri la Geneva între delegația americană și delegația ucraineană", iar părțile ar fi decis "că toate aceste 28 de puncte ar trebui împărțite în patru componente separate", lucru transmis Kremlinului. "În general, suntem de acord că poate fi baza pentru viitoarele acorduri", a declarat Putin. El a menționat că nu există încă acorduri finale. Potrivit lui Putin, conducerea de la Kiev şi-a pierdut legitimitatea după ce a refuzat să organizeze alegeri la expirarea mandatului preşedintelui Volodimir Zelenski.

Putin va cere la recunoaşterea suveranităţii ruse asupra Donbasului şi Crimeei

El a insistat însă asupra recunoaşterii suveranităţii ruse asupra Donbasului şi peninsulei Crimeea. "Aceasta trebuie să fie o temă de discuţie în negocierile noastre cu partea americană (...) Este unul din punctele cheie", a subliniat liderul de la Kremlin.

Putin neagă intenţia de a ataca Europa

Pe de altă parte, Putin a asigurat că Rusia nu are nicio intenţie să atace vreo altă ţară europeană şi este dispusă să înscrie un astfel de angajament într-un viitor acord de pace legat de Ucraina, dar a avertizat că a elaborat deja "măsuri de retorsiune" economice dacă vor fi confiscate activele Rusiei îngheţate în Occident.

Preşedintele rus s-a declarat surprins de sancţiunile americane împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft şi Lukoil şi a susţinut că aceste sancţiuni distrug relaţiile ruso-americane. Dar el a confirmat că-l va primi săptămâna viitoare la Moscova pe emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, pentru discuţii asupra planului de pace propus de SUA.

Planul în 28 de puncte a fost discutat duminică la Geneva de SUA cu Ucraina şi cu susţinătorii europeni ai acesteia, care au venit cu o contrapropunere şi au obţinut modificarea documentului iniţial în sensul introducerii unor condiţii mai favorabile Kievului, dar varianta finală a acestui plan cu condiţiile de încheiere a războiului acceptate de Ucraina şi de Occident va fi stabilită la o întâlnire între Trump şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care urmează să efectueze o vizită în SUA.

Versiunea iniţială a planului propus de SUA săptămâna trecută prevede în principal cedarea de facto către Rusia a întregii regiuni Donbas, cu transformarea în zonă demilitarizată a părţii acesteia care nu este în prezent ocupată de armata rusă, îngheţarea restului liniei frontului, impunerea de limite de efective de 600.000 de soldaţi pentru armata ucraineană, garanţii de securitate occidentale pentru Ucraina, dar fără aderarea la NATO şi fără trupe străine pe teritoriul ucrainean, precum şi folosirea a o sută de miliarde de euro din activele Rusiei îngheţate în Occident la reconstrucţia Ucrainei, cu condiţia unei contribuţii europene echivalente, în timp ce SUA ar obţine profituri din participarea la activităţile de reconstrucţie.

Ucraina şi susţinătorii săi europeni au cerut în contrapropunerea lor mai ales ca orice negociere să înceapă de la actuala linie a frontului şi numai odată cu un armistiţiu, limitarea efectivelor armatei ucrainene să fie ridicată la 800.000 de soldaţi, desfăşurarea unui contingent de trupe străine în Ucraina, deşi Rusia a reafirmat că se opune, eliminarea angajamentului Ucrainei că nu va adera la NATO şi menţionarea în locul acestuia doar a lipsei consensului statelor Alianţei, precum şi solicitarea ca Rusia să plătească Ucrainei toate daunele provocate de război, iar activele sale îngheţate în Occident să rămână blocate până la plata integrală a unor asemenea compensaţii.

Consilierul de politică externă al lui Putin, Iuri Uşakov, a declarat marţi că, în documentul iniţial propus de SUA, "nu toate, dar multe dintre dispoziţiile planului par să fie destul de acceptabile" pentru Rusia, în timp ce altele au nevoie de discuţii mai detaliate, şi a catalogat drept "total neconstructiv" planul revizuit avansat de Ucraina şi de aliaţii ei europeni.

