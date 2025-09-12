Thrillerul "Fălci", care a înfricoşat întreaga lume în anii '70 şi a câştigat trei premii Oscar, revine spectaculos la a 50-a aniversare. Filmul lui Steven Spielberg a fost relansat în cinematografe şi va avea parte de prima expoziţie din lume dedicată unei pelicule. Ocazie cu care cineastul şi-a amintit amuzat culisele producţiei controversate.

Filmul despre atacurile unui rechin alb gigantic pe o plajă a terorizat generaţii întregi de înotători, dar a pus în pericol şi cariera lui Steven Speielberg. Rechinii mecanici folosiţi la filmări dădeau rateuri des şi de aceea a fost nevoie de multe asemenea maşinării. În total au costat 1.000.000 de dolari la valoarea de acum a banilor.

"Mă gândeam că am cariera terminată la jumătatea filmărilor la Fălci. Știi, aroganța mea era că eu chiar credeam că putem să luăm o echipă de la Hollywood, să mergem 19 kilometri în Oceanul Atlantic și să filmăm un film întreg cu un rechin mecanic", a declarat regizorul Steven Spielberg.

Spielberg aniversează spectaculos 50 de ani de la lansarea filmului print-o expoziţie la fel de înfricoşătoare ca filmul.

Rechinul Bruce, lung de aproape opt metri, este atracţia principală a celei mai mari expoziţii dedicată vreodată unui film. Pe 11.000 de metri pătraţi, numeroase elemente de recuzită, unele păstrate impecabil şi donate de colecţionari, refac atmosfera înspăimântătoare a producţiei.

"Cum a știut cineva să ia geamandura, să o ducă acasă, să stea cu ea timp de 50 de ani și apoi să o împrumute Academiei? Cum au știut?", se întreabă Steven Spielberg.

"Expoziția prezintă peste 200 de obiecte. Multe dintre aceste obiecte nu au mai fost văzute niciodată de public. A fost minunat să avem parteneriatul dintre Steven Spielberg și Amblin Archives, care ne-au permis să împrumutăm obiecte din colecția personală a lui Steven, pe care le-am putut expune", a declarat Amy Homma, director Academy Museum.

Vizitatorii vor trăi momente interactive în cadrul expoziţiei. Aceştia pot fi plasaţi virtual în diferite secvenţe din celebrul film. Expoziţia se deschide duminică la Academy Museum Los Angeles şi va putea fi vizitată până vara viitoare.

