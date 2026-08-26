Cine se gândește la terasă acum, la sfârșit de vară, se bucură de ea la primăvară. Dar la mare reducere. Magazinele de mobilă și bricolaj au discounturi de până la 70% la canapele, mese, balansoare și chiar piscine de grădină. Clienții s-au şi gândit cum să păstreze noile achiziţii imaculate până anul viitor. Le ţin sigilate, în cutii.

Adina a stat la pândă după reduceri ca să-și amenajeze grădina la care visa. Se va bucura de ea abia sezonul viitor, dar așteptarea i-a adus o ofertă bună.

"O să le lăsăm sigilate pe terasă și le desfacem sezonul viitor. Seturile acestea cu canapea și fotolii. Cred că au 50% reducere. Asta e motivul pentru care am venit, să văd ce reduceri sunt, să vedem ce putem lua", a spus Adina, clientă.

Reducerile sunt de până la 70%, online sau în magazine.

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Un colțar și două măsuțe, perfecte pentru grădina de acasă. 1.600 de lei ne costă acum acest set, cu 30% mai puțin decât dacă l-am fi cumpărat în urmă cu ceva săptămâni. Un scaun, foarte căutat în această perioadă, costă 750 de lei, iar un set potrivit poate și pentru un balcon costă aproximativ 350 de lei.

"Am văzut reclama pentru piscine cu 50% și, dacă tot mi-am terminat casa, aș vrea să-mi iau și o canapea pentru grădină", a spus un client.

"Mesele sunt de la 100 de lei, scaunele sunt de la 40 de lei în sus. Cele mai căutate au fost leagănele pentru grădină, care s-au epuizat cel mai repede. Reducerile au pornit de la 999, au fost vândute cu 499, cel mai bun preț la un astfel de leagăn a fost 349 de lei", a explicat Daniel Apostol, manager magazin de bricolaj.

O idee bună sunt și outleturile, unde găsim reduceri pe tot parcursul verii.

"Produsele cu eticheta 'așa cum este' sunt produse care pot fi achiziționate direct din poziție, exact cum sunt expuse. Reducerile din zona de outlet sunt de până la 70%. Avem seturi de la 800 de lei, se pot achiziționa scaune sau mese de la 150 de lei", a spus şi Iulia, manager marketing magazin de mobilă.

Specialiștii ne recomandă să măsurăm de două ori spațiul unde vrem să ne amenajăm grădina sau balconul și să plecăm la drum cu o imagine clară a ceea ce avem nevoie.

"Putem să plecăm de la buget. Și încep să-mi fac lista, și mă uit - băncuța costă atât, masa costă atât. Și atunci știu unde să mă opresc sau ce să prioritizez. O ruletă e sfântă întotdeauna, trebuie să știm foarte bine proporțiile spațiului pe care îl avem", a explicat Ema Marinescu, designer de interior.

Cei mai mulți se îngrămădesc să-și cumpere mobilier de grădină la început de vară. Iar când vine vorba de bani, unul din doi români scoate din buzunar până în 1.500 de lei ca să-și pună la punct terasa sau balconul.