O petrecere aniversară din Statele Unite ale Americii s-a transformat într-un masacru. Patru oameni au fost ucişi iar alţi zece se luptă pentru viaţă după o serie de împuşcături. Printre victime sunt mai mulţi copii.

la 30.11.2025 , 20:17

Scenele terifiante au avut loc în sala de evenimente a unui orăşel din California, care găzduia zeci de persoane, copii şi părinţii. Cu puţin înainte de ora 18.00, zeci de focuri de armă au fost trase, la întâmplare. 14 oameni au fost împuşcaţi. Un copil de 8 ani şi altul de 14 au murit pe loc. Alţi doi copii, în vârstă de 9 şi 12 ani sunt în stare gravă, la spital.

"O tragedie de aşa natură este de neconceput. Ne rupe inimile. Am pierdut vieţi şi am pierdut vieţi ale unor copii din comunitatea noastră. Facem tot posibilul să aducem responsabilii în faţa justiţiei", a declarat procurorul districtual Ron Freitas.

"Acesta este weekendul de Ziua Recunoştinţei. Acesta este momentul în care familiile se strâng împreună. Sărbătoresc, deapănă amintiri. Îşi împărtăşesc dragostea. Din păcate, în această seară, Raiul a devenit mai mare cu cei care, copii şi adulţi, din păcate, nu au supravieţuit. Stockton e mult mai bun decât atât", a spus şi Christina Fugazi, primarul din Stockton.

Articolul continuă după reclamă

Autorităţile nu au încă informaţii clare cu privire la cel care a deschis focul. Vizaţi de gloanţe ar fi fost doi cântăreţi de muzică rapp din oraşul Stockton, prezenţi la petrecere.

"Este o anchetă activă, în desfăşurare, iar informaţiile sunt foarte limitate la acest moment", a precizat Heather Brent, Poliţia San Joaquin.

"Ar putea fi vorba de o bandă violentă. Ar fi putut fi un atac ţintit dintr-o sumedenie de motive.Se adună probe, sunt camere de supraveghere acolo dar şi în alte locaţii apropiate. Sunt şi camere de identificare a numerelor de înmatriculare", susţine Jeff Harp, fost agent FBI.

În acest an, în Statele Unite ale Americii, au avut loc cel puţin 380 de atacuri armate.

