Top 10 cele mai bogate familii din lume și domeniile în care fac miliarde

Cele mai bogate familii din lume rămân un reper al concentrării puterii economice globale, arată cel mai recent raport publicat de Bloomberg. Clasamentul evidențiază modul în care dinastiile vechi, dar și imperiile de afaceri mai recente, continuă să controleze sectoare-cheie precum retailul, energia, moda de lux, tehnologia și mass-media.

Lista include zece nume dominante, dintre care doar o singură familie provine din India, familia Ambani, scrie India Today.

Familia Walton - 513,4 miliarde de dolari

Pe primul loc în topul celor mai bogate familii din lume se află familia Walton, cu o avere estimată la 513,4 miliarde de dolari. Majoritari în gigantul Walmart, cea mai mare companie de retail din lume, membrii familiei au depășit pentru prima dată pragul de jumătate de trilion de dolari, consolidându-și poziția de lider global al averilor private.

Familia Al Nahyan - 335,9 miliarde de dolari

Familia Al Nahyan din Abu Dhabi ocupă locul al doilea, cu o avere de aproximativ 335,9 miliarde de dolari. Controlând o parte semnificativă din rezervele de petrol ale Emiratelor Arabe Unite, dinastia și-a extins influența și în domenii precum inteligența artificială, tehnologia și activele digitale, sub conducerea președintelui Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Familia regală Al Saud - 200 de miliarde de dolari

Familia regală Al Saud din Arabia Saudită își bazează averea în principal pe compania petrolieră de stat Saudi Aramco, o mare parte a bogăției fiind concentrată în mâinile membrilor seniori, inclusiv ale prințului moștenitor Mohammed bin Salman. În același registru al averilor regale se află și familia Al Thani, una dintre cele mai bogate din lume, cu o avere estimată la peste 200 de miliarde de dolari.

Familia Hermès - 184,5 miliarde de dolari

Familia Hermès, cu o avere de 184,5 miliarde de dolari, reprezintă un exemplu de succes multigenerațional. Brandul francez este celebru pentru produsele sale ultra-lux, precum celebra geantă Birkin, menținând o strategie de exclusivitate și control strict al producției.

În Statele Unite, familiile Koch și Mars controlează conglomerate uriașe din energie, industrie chimică, agricultură și bunuri de larg consum, inclusiv branduri iconice precum M&M’s și Snickers.

Familia Ambani - 105,6 miliarde de dolari

Familia Ambani este singura reprezentantă a Indiei în clasamentul celor mai bogate familii din lume, cu o avere de 105,6 miliarde de dolari. Sub conducerea lui Mukesh Ambani, Reliance Industries activează în rafinare de petrol, telecomunicații, retail și energie, continuând moștenirea fondatorului Dhirubhai Ambani.

Topul este completat de familiile Wertheimer (Chanel) și Thomson (Thomson Reuters), exemple de discreție, control familial și expansiune globală susținută.

