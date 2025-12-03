China pierde teren în cursa contra SpaceX. Racheta reutilizabilă Zhuque-3 a explodat la aterizare

Eşec pentru China în cursa împotriva SpaceX şi BlueOrigin. Primul test al rachetei de nouă generaţie Zhuque-3 a LandSpace Technology Corporation s-a încheiat miercuri cu un eşec.

Racheta nu a reuşit să efectueze o aterizare controlată după lansarea iniţială, potrivit agenţiei chineze de presă Xinhua. "În timpul procesului s-a produs o combustie anormală, împiedicând aterizarea lină pe platforma de recuperare", a relatat Xinhua. "Testul de recuperare a eşuat, iar cauza specifică se află încă în curs de analiză şi investigare", a menţionat aceeaşi sursă.

Eşecul înregistrat la aterizarea rachetei Zhuque-3 scoate în evidenţă dificultatea dezvoltării unei rachete care să poate fi recuperată şi reutilizată după lansarea pe orbită. LandSpace a declarat într-un comunicat că va utiliza datele colectate în timpul zborului pentru a îmbunătăţi recuperarea rachetei.

China vrea să concureze cu SpaceX

În cazul în care va fi lansată cu succes pe piaţă, prima rachetă orbitală reutilizabilă dezvoltată în China ar accelera realizările Beijingului în domeniul spaţial, permiţând o cadenţă mai mare a misiunilor şi costuri de lansare mai mici, pe măsură ce ţara se străduieşte să plaseze constelaţii mari de sateliţi pe orbită pentru a rivaliza cu Starlink de la SpaceX.

"Pe măsură ce plasarea constelaţiilor pe orbita joasă se accelerează, Zhuque-3 va continua să... progreseze de la demonstraţii de recuperare la reutilizare de rutină şi spre un ritm operaţional similar celui al companiilor aeriene, contribuind la obiectivele Chinei în materie de putere spaţială", a declarat LandSpace.

Compania SpaceX a fost pioniera reutilizării rachetelor comerciale, în urmă cu aproximativ un deceniu, cu racheta sa Falcon 9, revoluţionând industria americană a lansărilor, care se baza în principal pe propulsoare de unică folosinţă, care sfârşeau în ocean sau rămâneau în spaţiu după încheierea misiunii.

Treapta centrală, reutilizabilă, a Falcon 9 a permis SpaceX să înceapă lansarea sateliţilor Starlink, în 2019, mult mai devreme în comparaţie cu rivalii săi, devenind cel mai mare operator mondial în anul următor şi revoluţionând industria globală de comunicaţii prin satelit. În octombrie, Musk a lăudat designul Zhuque-3, afirmând pe reţeaua X că racheta chineză ar putea chiar să depăşească Falcon 9.

LandSpace a declarat miercuri că, odată ajunsă la maturitate, Zhuque-3 va putea fi reutilizată de cel puţin 20 de ori şi va putea transporta o sarcină utilă alcătuită din mai mulţi sateliţi, cu o greutate de 18 tone.

Decalajul este încă mare şi nu există nicio garanţie că LandSpace va putea micşora această diferenţă. SpaceX a reuşit prima aterizare cu succes a propulsorului Falcon în 2015, după două încercări eşuate. De atunci, o mare parte din industria globală a rachetelor a încercat treptat să imite modelul companiei de reutilizare a lansatoarelor.

Zborul inaugural al Zhuque-3 plasează totuşi LandSpace în faţa rivalilor interni precum iSpace, Galactic Energy şi Deep Blue Aerospace, care lucrează la sisteme de dimensiuni mai mici sau mai puţin mature. De asemenea, evenimentul marchează o premieră - este prima dată când o companie chineză se apropie de un vehicul reutilizabil de clasa Falcon 9, notează Reuters.

SpaceX, singura companie care a demonstrat viabilitatea rachetelor reutilizabile

Rachetele reutilizabile necesită manevre complexe, cu un consum mare de energie, iar până în prezent doar SpaceX a realizat acest lucru în mod regulat. După separarea treptelor, propulsorul trebuie să efectueze o manevră de întoarcere în spaţiu, să încetinească, să supravieţuiască unei căderi supersonice prin aerul fierbinte şi apoi să îşi repornească motoarele, cu câteva secunde înainte de aterizare.

Aprinderea motoarelor trebuie sincronizată cu precizie, la miime de secundă, de către software-ul de bord, care corectează constant traiectoria rachetei. Micile erori în unghiul rachetei sau în sincronizarea motoarelor pot face ca propulsorul să se rotească în mod necontrolat, să rateze locul de aterizare sau să ardă în timpul coborârii.

În faţa acestor probleme complexe, SpaceX rămâne singura companie care a demonstrat pe deplin viabilitatea rachetelor reutilizabile, reuşind în mod regulat aterizări şi lansări ale lansatoarelor sale Falcon 9. Mai bine de un deceniu de aterizări şi zeci de propulsoare care au zburat de până la 20 de ori au conferit companiei un monopol aproape total în domeniul lansării pe orbită a vehiculelor reutilizabile, cu cea mai mare rată anuală de lansare din lume.

Decalajul la nivel de experienţă şi date reprezintă un obstacol major pentru potenţialii săi rivali. Companii din China, Europa, India şi SUA îşi dezvoltă propriile rachete reutilizabile, însă se menţin în urma numărului record de zboruri al SpaceX şi a nivelului său de producţie obţinut după sute de lansări, compania americană continuând să domine pe piaţa globală a misiunilor de transport pe orbită a încărcăturilor medii şi grele.

