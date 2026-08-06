La un pas de catastrofă în Leipzig. Avionul ucrainean lângă care a fost găsită drona era încărcat cu muniţie

Aeroportul din Leipzig a fost la un pas de o catastrofă, scrie presa germană. Drona cu explozibil, descoperită miercuri între două avioane cargo ucrainene, se afla chiar lângă un Antonov încărcat cu muniţie militară, potrivit unui raport al Poliţiei citat pe surse. Anchetatorii spun că aparatul fusese modificat astfel încât să evite sistemele de detectare, iar testele indică faptul că explozibilul ataşat dronei ar fi Semtex. Fără să numească Rusia direct, ministrul german de Interne a vorbit despre o "nouă dimensiune a pericolului" şi despre un posibil "scenariu de atac hibrid".

Autorităţile germane investighează incidentul de miecuri drept un posibil atac hibrid de origine necunoscută. Ţinta ar fi fost o aeronavă ucraineană care transporta muniţie, dezvăluie presa germană citând pe surse un raport al poliţiei, la o zi după ce drona a fost găsită.

Drona a fost descoperită de un angajat cu puţin timp înainte de miezul nopţii, între marţi şi miercuri, în timp ce zbura la joasă altitudine între două aeronave ucrainene şi, conform informaţiilor preliminare, era echipată cu o încărcătură de material exploziv de tip Semtex.

Ţinta ar fi fost un Antonov ucrainean încărcat cu muniţie

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Potrivit unei investigații comune realizate de ziarul Suddeutsche Zeitung şi de posturile NDR și WDR, unul dintre avioanele ucrainene de transport Antonov Airlines abia sosise din Franţa şi era încărcat cu muniţie militară.

Potrivit informațiilor anchetatorilor, angajați ai aeroportului ar fi observat marți noapte, la ora 23:42, o dronă care zbura în planare deasupra solului, între două avioane cargo Antonov. Ulterior, potrivit raportului, ar fi existat "un contact între dronă și un angajat". Drona ar fi ajuns apoi la sol

Sistemele anti-dronă de la Leipzig nu au detectat aparatul

Conform surselor citate, senzorii anti-dronă de pe aeroportul din Leipzig nu au reuşit să detecteze drona, ceea ce este în concordanţă cu declaraţiile făcute miercuri de ministrul de interne Alexander Dobrindt, care a spus că respectiva dronă a fost concepută în mod deliberat pentru a evita sistemele de apărare.

Documentul poliţiei face aluzie şi la posibilitatea, încă neconfirmată, a prezenţei unei a doua drone, având în vedere că un avion de transport DHL care încerca să aterizeze a trebuit să facă din nou manevre pentru a lua altitudine din cauza închiderii pistei din motive de siguranţă, după ce s-a ciocnit în aer cu un obiect neidentificat.

Un avion DHL s-a lovit în aer de un obiect neidentificat

Documentul dezvăluie că avionul DHL, care transporta "mărfuri periculoase" şi a reuşit să aterizeze cu avarii minore la Hanovra (centrul Germaniei), s-a ciocnit cu o viteză de 500 de kilometri pe oră cu un obiect care, conform analizelor efectuate până în prezent, nu era o pasăre.

Aeroportul din Leipzig este un important centru logistic civil şi militar la nivel european şi a fost folosit şi de Ucraina încă de la începutul invaziei ruseşti pentru transportul materialelor furnizate de aliaţii săi.

Ministrul german de Interne vorbește despre o "nouă dimensiune a pericolului"

Ministrul federal de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat miercuri seară că drona găsită ar fi fost modificată de autori astfel încât să poată evita în mod deliberat sistemele de apărare. Dobrindt a vorbit despre o "nouă dimensiune a pericolului" și despre un "scenariu de atac hibrid".

Drona era încărcată cu Semtex

În centrul anchetei rămâne drona cu explozibil. Specialiștii nemţi au reușit să îndepărteze detonatorul, pentru a putea efectua investigații suplimentare. De dronă ar fi fost atașat un pachet cu explozibil, de dimensiunea unui pumn.

Testele efectuate asupra substanței au arătat că este vorba, probabil, despre Semtex, un exploziv utilizat atât în domeniul militar, cât și în industrie.