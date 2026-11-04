Un apartament de 29 mp se vinde cu 100.000 € în Cluj. Oraşul cu locuinţe de 4 ori mai mari, la același preț

Pe un apartament cu două camere, oraşul Cluj Napoca are cel mai scump metru pătrat din ţară, cu un preţ mediu solicitat de 3.419 euro/mp, în timp ce la polul opus se află Petroşani, cu 736 de euro/mp, potrivit Agerpres.

Conform datelor centralizate de VDI.ro, cu 100.000 de euro se pot cumpăra în Cluj-Napoca aproximativ 29,2 mp, respectiv aproximativ 135,9 mp în Petroşani. În context, un metru pătrat în Cluj-Napoca costă cu 60% mai mult decât în Bucureşti (2.141 de euro) în cazul apartamentelor cu două camere.

Care este cel mai scump cartier din ţară

Analiza de specialitate evidenţiază faptul că cel mai scump cartier din ţară este Herăstrău (Bucureşti) - cu 4.957 de euro/mp˛ la un apartament cu două camere, urmat de Floreasca (Bucureşti, 4.054 euro/mp) şi Grozăveşti (Bucureşti, 3.866 de euro/mp).

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Potrivit sursei citate, în Ploieşti, apartamentele din blocurile construite după anul 2000 se vând mai scump cu 59% faţă de cele din blocurile mai vechi (2.082 de euro faţă de 1.313 de euro).

De asemenea, un apartament cu două camere se plăteşte cel mai repede din chirie în Galaţi (pe o durată de 13,8 ani) şi cel mai greu în Baciu (26 de ani), la preţurile şi chiriile solicitate acum.

Unde a crescut preţul cerut de către proprietari pe metru pătrat

Raportat la luna septembrie 2026, oferta nouă de la proprietari a crescut cel mai mult faţă de august, acelaşi an, în Timişoara (+21,1%, 278 de anunţuri noi) şi a scăzut cel mai mult în Bacău (-24,8%), între localităţile cu ofertă consistentă.

Totodată, preţul cerut de către proprietari pe metru pătrat a crescut cel mai mult în Timişoara (+11%, la o valoare de 1.928 de euro), în ierarhia localităţilor cu ofertă consistentă.

Cifrele analizate sunt mediane şi vizează preţurile solicitate în anunţurile imobiliare din România, de la proprietari şi de la agenţii, apărute în ultimele 45 de zile până la data de 28 octombrie 2026.