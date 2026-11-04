Trump a spus în ziua alegerilor că nu va lansa atacuri împotriva Iranului: Se pare că obținem tot ce ne dorim

Americanii nu au planuri să atace imediat Iranul, a declarat Donald Trump într-un interviu pentru Financial Times acordat înainte de aflarea rezultatelor la alegerile pentru Congres.

Donald Trump a spus că SUA nu intenționează să lanseze imediat noi atacuri asupra Iranului, temperând speculațiile privind o escaladare militară după alegeri. "Se pare că obținem tot ce ne dorim", a declarat Trump într-un interviu telefonic înainte de închiderea urnelor la alegerile pentru congresul SUA.

Președintele american s-a declarat mulțumit de actualul raport de forțe cu Teheranul, dar nu a exclus reluarea operațiunilor militare, dacă situația o va impune. Trump a precizat că negocierile continuă și că forțele americane sunt pregătite să intervină dacă va fi necesar.

Amintim că democraţii au preluat azi controlul asupra ambelor camere ale Congresului, după o înfrângere zdrobitoare aplicată republicanilor lui Trump.

Articolul continuă după reclamă

Deși a lăsat de înțeles că este mulțumit de situația în care se află războiul împotriva Iranului, Trump a transmis că este pregătit pentru noi acțiuni militare. "Sunt gata, suntem gata. Avem armele încărcate dacă trebuie să pornim, dar s-ar putea să nu existe niciun motiv pentru asta", a spus el.

The New York Times, ABC News, Axios și Financial Times au relatat toate în octombrie că sunt posibile noi atacuri americane și israeliene asupra Iranului după alegeri. Şi premierul israelian Benjamin Netanyahu a lăsat de înţeles că un atac ar urma să aibă loc spre sfârșitul acestei săptămâni.