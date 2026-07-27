Trei femei, atacate cu cuțitul în plină stradă, la Paris. Una dintre victime ar fi însărcinată

Trei femei, dintre care una posibil însărcinată, au fost atacate cu cuţitul în plină stradă luni, în zona Porte de Clichy, o piață din nord-vestul Parisului. Una dintre victime este în stare foarte gravă. Suspectul a fost arestat la faţa locului în urma unei intervenţii a poliţiei. Este vorba despre un bărbat de 31 de ani care, aparent, are probleme psihiatrice.

Trei femei atacate cu cuţitul de un bărbatz la Paris, 27 iulie 2026 - Profimedia

Un bărbat înarmat cu două cuțite a rănit mai multe persoane luni, 27 iulie, în jurul orei locale 11:30, la Paris. Incidentul a avut loc în apropiere de Place de Clichy, la o braserie şi în apropiere de o staţie de tramvai.

Un bărbat a înjunghiat trei femei

Victimele sunt trei femei în vârstă de 19, 24 și 36 de ani. Două dintre ele au suferit răni la nivelul zonei lombare și al abdomenului și sunt în prezent în stare critică. A treia este în stare stabilă. Una dintre femei ar fi însărcinată, potrivit martorilor citați de Le Figaro.

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"Am văzut o femeie tânără întinsă pe podea în bar, era plină de sânge", a declarat un martor.

Agresorul a fost reținut rapid de un polițist care se afla în afara serviciului. Alerga în jurul stației de tramvai, ținând două cuțite în mâini. Agentul a cerut imediat întăriri și l-a urmărit pe suspect, reușind, în cele din urmă, să-l rețină cu ajutorul unui echipaj de poliție.

Ce a spus atacatorul după ce a fost imobilizat

Potrivit oficialilor francezi, suspectul a făcut "declarații incoerente", iar identitatea sa nu a fost încă confirmată.

Într-o înregistrare video publicată pe rețelele sociale, atacatorul, un bărbat cu părul lung şi haine deschise la culoare, apare imobilizat la pământ de mai multe persoane. Bărbatul pare dezorientat și spune încet "Allah mi-a poruncit", potrivit Le Figaro.

Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a declarat că rămâne "foarte prudent în privința mobilului acestui act violent", comis de un bărbat care făcea "declarații incoerente".

Poliția din Paris a deschis o anchetă pentru "tentativă de omor în formă agravată", pentru a stabili, printre altele, motivele care au stat la baza atacului.

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