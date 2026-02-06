Antena Meniu Search
Trei morți și șase răniți, după ce o mașină a lovit un biciclist și a intrat într-un supermarket, în SUA

Trei persoane au murit și alte șase au fost rănite joi, când o mașină a lovit un biciclist și apoi a intrat într-un supermarket în Los Angeles, California (SUA), au declarat autoritățile.

la 06.02.2026 , 10:02
Imagini de la faţa locului Trei morți și șase răniți, după ce o mașină a lovit un biciclist și a intrat într-un supermarket, în SUA - Profimedia

Accidentul a fost raportat în cartierul Westwood, potrivit purtătoarei de cuvânt a Departamentului de Pompieri din Los Angeles. Trei victime, unele prinse sub vehicul, au murit la fața locului, conform AP.

Un raport ulterior al pompierilor a arătat că patru persoane au fost transportate la spital - două în stare gravă și două cu răni ușoare. Alte două persoane au refuzat transportul împotriva sfaturilor medicilor.

Potrivit poliției, șoferul unei mașini Toyota Prius a pierdut controlul după ce a lovit un biciclist și apoi a intrat în secțiunea de brutărie a magazinului, potrivit Mediafax.

Șoferul este o femeie care colaborează cu anchetatorii și se află sub evaluare medicală. Starea biciclistului nu a fost făcută publică.

Imagini obţinute de pe camerele de supraveghere arătau un sedan argintiu cu portbagajul complet deschis în interiorul magazinului de pe Westwood Boulevard. Un număr mare de polițiști și pompieri au intervenit, fiind amenajat un punct de triaj pentru tratarea pacienților în afara magazinului.

Accidentul s-a produs în apropierea campusului Universității California, Los Angeles (UCLA). Niciuna dintre victime nu era student la universitate, potrivit poliției.

