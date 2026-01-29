Antena Meniu Search
Procurorii confirmă: şoferul care a provocat accidentul din Timiş, în care au murit şapte tineri greci, avea droguri şi alcool în sânge. Firma care le-a închiriat microbuzul lămureşte şi controversa volanului blocat. Maşina nu avea sistem de siguranţă pentru menţinerea benzii, aşa că varianta susţinută de un supravieţuitor nu stă în picioare.

Doi dintre supravieţuitorii din microbuzul care s-a zdrobit de un tir după o depăşire inexplicabilă au fost externaţi de la spitalul din Timişora şi duşi în Grecia cu avionul. Altă aeronavă a transportat sicriele celorlalţi şapte prieteni care au murit în impactul fatal. Zeci de suporteri ai echipei PAOK Salonic i-au aşteptat la aeroport.

"Există o atmosferă grea, localnici sunt șocați, în ochii fiecăruia vezi durerea, fie prieten, fie rudă, fie străin toți sunt îndurerați și sufără în tăcere pentru această tragedie de nedescris", spune Panagiotis Ghirinis, Primarul din Alexandria.

În semn de omagiu, la magazinul clubului PAOK au fost agăţate opt tricouri cu numele celor decedaţi: şapte în microbuzul morţii plus un bărbat care a făcut infarct când a auzit de tragedie. Între timp, ancheta accidentului avansează.

"A fost întocmit un buletin de analiză toxicologică în ceea ce-l priveşte pe conducătorul auto. A confirmat prezenţa în sânge a doua substanţe psihoactive, respectiv cannabis şi cocaină. De asemenea, a fost confirmată şi prezenţa alcoolului", spune Bertha Serena Constantinescu, purtător de cuvânt Parchetul de pe langă Judecătoria Lugoj.

Cei 10 suporteri ai clubului PAOK Salonic închiriaseră un microbuz ca să meargă la Lyon, unde echipa lor joacă în seara aceasta în cupele europene. În apropiere de Lugoj, şoferul a intrat frontal într-un tir de pe contrasens. Făcuse o depăşire şi nu s-a mai întors pe banda lui, deşi avea timp.

Reporter: V-a spus ceva despre accident?

Tatăl unuia dintre răniţi​: Nu, nu.

Reporter: El a consumat droguri sau altcineva din maşină? Ştiţi ceva despre asta?

Tatăl unuia dintre răniţi​: Nu ştiu. Nu ştiu.

Cel de-al treilea supravieţuitor va mai rămâne internat o perioadă la Spitalul Județean din Timișoara.

