Trei muncitori, găsiţi morţi într-un rezervor de apă pe un şantier din Portugalia. Aceştia ar fi români

Trei muncitori au fost găsiţi morţi, într-un rezervor de apă al unei reşedinţe private într-un incident care pare a fi un accident de muncă, în sudul Portugaliei, în apropierea oraşului Loulé, conform informaţiilor furnizate de jandarmerie. Potrivit presei locale, aceştia ar fi români.

Cei trei bărbaţi au fost găsiţi fără suflare într-un rezervor de apă în care efectuau lucrări de etanşeizare, a explicat un purtător de cuvânt al jandarmeriei. Aceştia au decedat la faţa locului, în ciuda mai multor încercări de resuscitare.

Potrivit presei locale, cele trei victime ar fi de naţionalitate română, în vârstă de 21, 24 şi 40 de ani. Până acum, autorităţile nu au putut confirma încă această informaţie.

Alţi trei răniți, cu vârste cuprinse între 50 și 52 de ani, au primit îngrijiri medicale, dar au refuzat să fie transportați la spital. Bărbații lucrau pentru o companie privată, potrivit JNPais.

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Cauzele exacte ale tragediei rămân necunoscute în acest moment. Postul public RTP menţionează posibilitatea ca muncitorii să fi murit în urma unei intoxicaţii produse în interiorul rezervorului, dar subliniază că aceasta este o ipoteză preliminară.

Inspecţia muncii urma să se deplaseze la faţa locului pentru a stabili circumstanţele accidentului.