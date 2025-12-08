Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Rute directe spre Budapesta și Viena, relansate de CFR. Ce prețuri au biletele

CFR anunță relansarea unor conexiuni internaționale importante. Pasagerii vor putea ajunge din nou direct de la București la Budapesta, iar trenurile spre Viena revin până în gara din vestul orașului.

de Greta Neagu

la 08.12.2025 , 20:15

"Călătoriile durează între 11 și 14 ore, în funcție de destinație, 11 ore dacă vorbim despre Budapesta și 14 dacă vorbim despre Viena. De asemenea, tarifele variază și ele între 39 de euro, atât costă dacă mergem cu trenul de noapte la cușetă spre Budapesta și 60 de euro dacă facem aceeași călătorie cu trenul spre Viena. Aceste tarife vor suferi modificări de pe data de 14 decembrie, peste o săptămână, pentru că odată cu noul mers al trenurilor, valabil până în decembrie anul viitor, vor fi ajustate aceste tarife cu rata inflației, adică vom plăti mai mult cu 10% pentru aceleași călătorii.", a explicat Greta Neagu, reporter Observator

Călătorii mai rapide și legături directe cu Europa, dar bilete mai scumpe din 14 decembrie

"Sunt și noutăți, lucruri bune pentru călători, vorbim despre legături extinse și o conectivitate îmbunătățită, așa cum explică CFR Călători într-un comunicat. Spre exemplu, vom avea o legătură directă între Budapesta și București. Până acum, această legătură era întreruptă la Craiova, pentru că între Craiova și București aveau loc lucrări pe calea ferată. De asemenea, vom avea conexiuni directe și spre Gara de Vest din Viena, așa cum spuneai și tu, iar în ceea ce privește traficul intern, călătorii se vor bucura de confort sporit, mai transmit cei de la CFR Călători, pentru că vom avea material rulant modern pe anumite rute, practic va crește gradul de confort. De asemenea, CFR Călători va circula pe șine cu 1.150 de trenuri, dintre care 52 pe rute internaționale.", a adăugat reporterul Observator.

Articolul continuă după reclamă
Greta Neagu
Greta Neagu Like
tren budapesta viena cfr tren direct budapesta
Înapoi la Homepage
Românul celebru care se căsătoreşte din nou la 80 de ani, după ce şi-a înşelat fosta soţie cu menajera
Românul celebru care se căsătoreşte din nou la 80 de ani, după ce şi-a înşelat fosta soţie cu menajera
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Cine este soția lui Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. Cei doi dețin împreună o firmă de consultanță
Cine este soția lui Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. Cei doi dețin împreună o firmă de consultanță
Noi schimbări în taxele pe care le plătesc şoferii. În 2026, apare sistemul TollRo, iar rovinieta va fi plătită în funcţie de poluare
Noi schimbări în taxele pe care le plătesc şoferii. În 2026, apare sistemul TollRo, iar rovinieta va fi plătită în funcţie de poluare
Marele secret al Ștefaniei Szabo a fost dezvăluit! Medicul din Buzău ar fi avut o relație cu un bărbat cu familie: ”Părea să o apese”
Marele secret al Ștefaniei Szabo a fost dezvăluit! Medicul din Buzău ar fi avut o relație cu un bărbat cu familie: ”Părea să o apese”
Comentarii


Întrebarea zilei
Aveţi încredere în promisiunile noului primar al Capitalei?
Observator » Evenimente » Rute directe spre Budapesta și Viena, relansate de CFR. Ce prețuri au biletele