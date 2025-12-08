CFR anunță relansarea unor conexiuni internaționale importante. Pasagerii vor putea ajunge din nou direct de la București la Budapesta, iar trenurile spre Viena revin până în gara din vestul orașului.

"Călătoriile durează între 11 și 14 ore, în funcție de destinație, 11 ore dacă vorbim despre Budapesta și 14 dacă vorbim despre Viena. De asemenea, tarifele variază și ele între 39 de euro, atât costă dacă mergem cu trenul de noapte la cușetă spre Budapesta și 60 de euro dacă facem aceeași călătorie cu trenul spre Viena. Aceste tarife vor suferi modificări de pe data de 14 decembrie, peste o săptămână, pentru că odată cu noul mers al trenurilor, valabil până în decembrie anul viitor, vor fi ajustate aceste tarife cu rata inflației, adică vom plăti mai mult cu 10% pentru aceleași călătorii.", a explicat Greta Neagu, reporter Observator.

Călătorii mai rapide și legături directe cu Europa, dar bilete mai scumpe din 14 decembrie

"Sunt și noutăți, lucruri bune pentru călători, vorbim despre legături extinse și o conectivitate îmbunătățită, așa cum explică CFR Călători într-un comunicat. Spre exemplu, vom avea o legătură directă între Budapesta și București. Până acum, această legătură era întreruptă la Craiova, pentru că între Craiova și București aveau loc lucrări pe calea ferată. De asemenea, vom avea conexiuni directe și spre Gara de Vest din Viena, așa cum spuneai și tu, iar în ceea ce privește traficul intern, călătorii se vor bucura de confort sporit, mai transmit cei de la CFR Călători, pentru că vom avea material rulant modern pe anumite rute, practic va crește gradul de confort. De asemenea, CFR Călători va circula pe șine cu 1.150 de trenuri, dintre care 52 pe rute internaționale.", a adăugat reporterul Observator.

