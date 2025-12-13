O şoferiţă de 38 de ani din Franţa era cât pe ce să provoace o tragedie. Femeia a încurcat pedalele şi a ajuns cu maşina pe fundul unui bazin de înot.

Autoturismul a spart fațada de sticlă a clădirii și a ajuns în mijlocul piscinei, în timp ce în interior se aflau înotători.

Alături de femeia care a plonjat cu maşina în bazin ea se afla şi fiica ei de numai cinci ani.

Norocul a făcut ca doi salvamari, aflaţi încă în clădire, să intervină imediat.

Articolul continuă după reclamă

Alţi aproximativ 20 de înotători prezenţi au scăpat ca prin minune, nevătămaţi.

Potrivit pompierilor, șoferița ar fi confundat pedala de frână cu cea de accelerație. Ea și fiica ei au fost transportate la spital în stare de șoc.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰