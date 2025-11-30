Bărbat de 72 de ani, lovit mortal de trenul Budapesta-Craiova în judeţul Caraş-Severin
Un bărbat de 72 de ani din Caraş-Severin a murit, duminică seară, după ce a fost lovit mortal de trenul InterRegio Budapesta–Craiova, în zona stației Mehadia. Circulația feroviară nu a fost afectată, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, pentru a stabili împrejurările exacte ale tragediei.
Un bărbat de 72 de ani, din comuna Domașnea, a murit dumincă seară după ce a fost surprins și accidentat mortal de un tren InterRegio care circula pe relația Budapesta – Craiova, în zona stației Mehadia, potrivit IPJ Caraș-Severin, transmite Mediafax.
Incidentul a fost semnalat în jurul orei 17:36 la Postul de Poliție Transporturi Feroviare Băile Herculane.
Mecanicul locomotivei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Circulația feroviară nu a fost afectată, întrucât trenul se afla pe o linie dublă.
După efectuarea cercetărilor la fața locului, garnitura și-a reluat deplasarea.
Polițiștii continuă investigațiile într-un dosar penal pentru ucidere din culpă, în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor exacte ale tragediei.
