Bărbat de 72 de ani, lovit mortal de trenul Budapesta-Craiova în judeţul Caraş-Severin

Un bărbat de 72 de ani din Caraş-Severin a murit, duminică seară, după ce a fost lovit mortal de trenul InterRegio Budapesta–Craiova, în zona stației Mehadia. Circulația feroviară nu a fost afectată, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, pentru a stabili împrejurările exacte ale tragediei.

de Redactia Observator

la 30.11.2025 , 21:29
Shutterstock | Ilustraţie

Un bărbat de 72 de ani, din comuna Domașnea, a murit dumincă seară după ce a fost surprins și accidentat mortal de un tren InterRegio care circula pe relația Budapesta – Craiova, în zona stației Mehadia, potrivit IPJ Caraș-Severin, transmite Mediafax.

Incidentul a fost semnalat în jurul orei 17:36 la Postul de Poliție Transporturi Feroviare Băile Herculane.

Mecanicul locomotivei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Circulația feroviară nu a fost afectată, întrucât trenul se afla pe o linie dublă.

După efectuarea cercetărilor la fața locului, garnitura și-a reluat deplasarea.

Polițiștii continuă investigațiile într-un dosar penal pentru ucidere din culpă, în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor exacte ale tragediei.

