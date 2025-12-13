Tot mai mulţi străini forţează frontierele României de când suntem în Schengen. Numărul persoanelor care încearcă să intre în ţară cu documente false este în creștere. Doar pe Aeroportul Otopeni, cel puțin trei oameni sunt depistați în fiecare zi, cei mai mulți veniți din afara Uniunii Europene. Cei prinși riscă până la 5 ani de închisoare.

La acest sfârșit de an, numărul cetățenilor care încearcă să intre în România cu acte false a crescut semnificativ. Dacă până acum poliţiştii de frontieră depistau un caz la două zile acum au ajuns la trei cazuri pe zi.

"Aceste documente sunt ultimele descoperite pe Aeroportul Otopeni ca fiind false sau falsificate", a precizat un poliţist de frontieră.

Cel mai recent caz, un palestinian prins cu pașaport fals.

România, țară de tranzit pentru migranți din afara UE

"A fost preluat și reținut de către reprezentanții Poliției de Frontieră, i s-au făcut formalitățile și a fost trimis cu următorul zbor în direcția Damasc, Siria", a declarat Andrei Bondoc, expert criminalist de documente şi vize, Poliţia de Frontieră.

Poliţiştii spun că numărul celor care forţează graniţele e mai mare acum decât înainte de a intra în Schengen. În cele mai multe cazuri, România e doar ţară de tranzit către Europa

"Marea majoritate sunt cetățeni terți care au nevoie de viză, spre exemplu Palestina, Pakistan, Afganistan, și nu pot obține o viză foarte ușor ca să aibă acces la spațiul Schengen. Au fost cazuri în care atentatele erau interesul lor, fie în Europa Centrală, fie în Europa de Vest", a mai spus Andrei Bondoc.

Pentru a-i prinde, polițiștii folosesc scanere speciale.

Cum sunt depistați cei care folosesc acte false

"Aceasta este o lampă UV care se regăsește în fiecare filtru de control al Poliției de Frontieră. Putem verifica luminarea fluorescentă cu ajutorul ei, care nu este vizibilă cu ochiul liber. Putem verifica un element de siguranță din procesul de fabricație al hârtiei, un registru transparent", a explicat un poliţist.

În plus, riscă până la 5 ani de închisoare.

Cele mai frecvent falsificate documente sunt actele de identitate românești, poloneze și italiene. O metodă des întâlnită pe aeroporturile internaționale este cea a dublului check-in: cetățeni ai unor state non-UE își cumpără două bilete: unul către o destinație pentru care nu au nevoie de viză și altul către un stat Schengen. După accesul în zona de tranzit, încearcă să se îmbarce pe cursa Schengen, prezentând documente de călătorie false.

