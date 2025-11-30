Accident feroviar în staţia Cruşovăţ, Caraş-Severin. Un tren de călători a lovit o osie care aparţinea unui vagonet tehnologic. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. În urma verificărilor, personalul feroviar a identificat încă o osie lăsată pe o altă linie. Poliţia şi CFR-ul au deschis anchete pentru a stabili dacă este vorba despre neglijenţă sau despre o mână criminală.

Un incident de siguranţă s-a produs, sâmbătă seară, pe calea ferată, în judeţul Caraş Severin, unde un tren de persoane a lovit o osie de vagonet amplasată pe linia ferată. O a doua osie a fost găsită în zona incidentului, pe o altă linie, după ce mecanicul trenului a reuşit să oprească garnitura feroviară. Nu se ştie cine a amplasat cele două osii pe şine. Directorul Agenţiei de Investigare Feroviară Română (AGIFER), Laurenţiu Dumitru, afirmă că incidentul de siguranţă feroviară a avut un potenţial de pericol foarte ridicat.

„Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA informează că în seara zilei de 29 noiembrie 2025, în jurul orei 19:05, pe magistrala 100, în staţia CF Cruşovăţ, trenul IR 1691 a surprins şi a lovit pe linia II directă o osie aparţinând unui vagonet tehnologic. După oprirea trenului, personalul feroviar a identificat o a doua osie de vagonet amplasată pe linia III, de persoane necunoscute”, informează, duminică, oficialii companiei CFR.

Potrivit acestora, „analiza preliminară confirmă că aceste elemente nu aveau justificare tehnică pe infrastructură, iar amplasarea lor a pus în pericol siguranţa circulaţiei şi integritatea pasagerilor şi a personalului feroviar”.

Articolul continuă după reclamă

Reprezentanţii CFR SA subliniază că astfel de comportamente care pot genera incidente grave. Compania cooperează cu autorităţile pentru identificarea persoanelor care au amplasat osiile pe liniile de cale ferată.

După finalizarea investigaţiilor la faţa locului, trenul IR 1691 şi-a continuat deplasarea, înregistrând o întârziere de 138 de minute.

