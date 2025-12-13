Cine e prins pe trotinete sau biciclete electrice, fără RCA, riscă de azi amenzi de până la 2.000 de lei. Noua lege impune asigurare obligatorie, după ce s-a încheiat perioada de acomodare de 30 de zile. Polița costă, în medie, între 100 și 300 de lei pe an.

De astăzi, cei care folosesc trotinete sau biciclete electrice au nevoie de asigurare, la fel ca șoferii. Legea a intrat în vigoare acum 30 de zile, iar perioada de acomodare s-a încheiat astăzi.

"Amenzile pentru lipsa poliței RCA pot ajunge până la 2.000 de lei, iar în anumite cazuri polițiștii pot suspenda certificatul de înmatriculare", a explicat reporterul Observator Bogdan Dinu.

Vestea i-a luat prin surprindere pe bucureștenii ieșiți la plimbare cu astfel de mijloace de transport, în prima zi cu soare din ultima perioadă.

Trotinetist: Nici nu știam de ea.

Reporter: Cât de des mergi cu trotineta?

Trotinetist: Aproape zilnic!

"E o idee bună, având în vedere că s-au înmulțit și circulă mai mult pe unde nu trebuie decât pe unde ar trebui. Dar și infrastructura lasă de dorit. [...] Trotinetele care au devenit din ce în ce mai accesibile și din ce în ce mai puternice sunt un pericol pe străzile din România și mai ales din București", și-a mai dat cineva cu părerea.

Ce trotinete electrice vor avea nevoie de RCA

Nu toate trotinetele electrice intră însă sub incidența noii legi. Asigurarea RCA este obligatorie doar pentru cele care depășesc 25 de km/h, cântăresc peste 25 de kilograme și au un motor electric cu o putere mai mare de 250 de wați. Prețul pentru o poliță este influențat și de tipul motorului, de vârsta proprietarului, de istoricul de daune, dar și de modul în care e folosită trotineta.

"În mod normal, pentru persoane fizice, costul unei astfel de asigurări pe un an de zile nu ar trebui să depășească 150 de lei pe an. Pe activități de tip comercial, costul acestei polițe se poate situa și în jurul valorii de 300 de lei pe an", a explicat brokerul de asigurări Marius Constantinescu.

Doar în 2025 au fost peste 1600 de accidente cu trotinete electrice, soldate cu șapte decese. Cel mai recent a avut loc în august, în centrul Capitalei, când un tânăr de 22 de ani a lovit mortal o femeie care aștepta să traverseze pe trecerea de pietoni. Iar în ultimii patru ani, în total alți 31 de oameni și-au pierdut viața în astfel de accidente.

