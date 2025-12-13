Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Ce amendă rişti dacă te prinde poliţia pe trotinetă electrică fără poliţă RCA. "Nici nu știam"

Cine e prins pe trotinete sau biciclete electrice, fără RCA, riscă de azi amenzi de până la 2.000 de lei. Noua lege impune asigurare obligatorie, după ce s-a încheiat perioada de acomodare de 30 de zile. Polița costă, în medie, între 100 și 300 de lei pe an.

de Bogdan Dinu

la 13.12.2025 , 19:35

De astăzi, cei care folosesc trotinete sau biciclete electrice au nevoie de asigurare, la fel ca șoferii. Legea a intrat în vigoare acum 30 de zile, iar perioada de acomodare s-a încheiat astăzi.

"Amenzile pentru lipsa poliței RCA pot ajunge până la 2.000 de lei, iar în anumite cazuri polițiștii pot suspenda certificatul de înmatriculare", a explicat reporterul Observator Bogdan Dinu.

Vestea i-a luat prin surprindere pe bucureștenii ieșiți la plimbare cu astfel de mijloace de transport, în prima zi cu soare din ultima perioadă.

Articolul continuă după reclamă

Trotinetist: Nici nu știam de ea.

Reporter: Cât de des mergi cu trotineta?

Trotinetist: Aproape zilnic!

"E o idee bună, având în vedere că s-au înmulțit și circulă mai mult pe unde nu trebuie decât pe unde ar trebui. Dar și infrastructura lasă de dorit. [...] Trotinetele care au devenit din ce în ce mai accesibile și din ce în ce mai puternice sunt un pericol pe străzile din România și mai ales din București", și-a mai dat cineva cu părerea.

Ce trotinete electrice vor avea nevoie de RCA

Nu toate trotinetele electrice intră însă sub incidența noii legi. Asigurarea RCA este obligatorie doar pentru cele care depășesc 25 de km/h, cântăresc peste 25 de kilograme și au un motor electric cu o putere mai mare de 250 de wați. Prețul pentru o poliță este influențat și de tipul motorului, de vârsta proprietarului, de istoricul de daune, dar și de modul în care e folosită trotineta.

"În mod normal, pentru persoane fizice, costul unei astfel de asigurări pe un an de zile nu ar trebui să depășească 150 de lei pe an. Pe activități de tip comercial, costul acestei polițe se poate situa și în jurul valorii de 300 de lei pe an", a explicat brokerul de asigurări Marius Constantinescu.

Doar în 2025 au fost peste 1600 de accidente cu trotinete electrice, soldate cu șapte decese. Cel mai recent a avut loc în august, în centrul Capitalei, când un tânăr de 22 de ani a lovit mortal o femeie care aștepta să traverseze pe trecerea de pietoni. Iar în ultimii patru ani, în total alți 31 de oameni și-au pierdut viața în astfel de accidente.

Bogdan Dinu
Bogdan Dinu Like

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

trotinete rca trotineta electrica
Înapoi la Homepage
Dumitru Dragomir a anunţat care e românul care a dat o lovitură colosală. Suma e ameţitoare
Dumitru Dragomir a anunţat care e românul care a dat o lovitură colosală. Suma e ameţitoare
Antonia, „în mijlocul unui coșmar medical”, după o intervenție estetică. Ce a pățit artista: „Putea fi un final tragic”
Antonia, „în mijlocul unui coșmar medical”, după o intervenție estetică. Ce a pățit artista: „Putea fi un final tragic”
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Un miliardar cumpără masiv păduri în Amazon ca să nu mai fie tăiate: Ar fi salvat deja sute de milioane de copaci. Cine e Johan Eliasch
Un miliardar cumpără masiv păduri în Amazon ca să nu mai fie tăiate: Ar fi salvat deja sute de milioane de copaci. Cine e Johan Eliasch
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Comentarii


Întrebarea zilei
Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun?
Observator » Evenimente » Ce amendă rişti dacă te prinde poliţia pe trotinetă electrică fără poliţă RCA. "Nici nu știam"