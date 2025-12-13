Momente decisive weekendul acesta la Berlin. Trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, şi ginerele preşedintelui Trump, vor discuta cu Zelenski şi liderii europeni din nou planul de pace pentru Ucraina. Europenii şi ucrainenii le cer Statelor Unite garanţii de securitate înainte de orice negociere privind teritoriile disputate. Donald Trump vrea ca Kievul să se retragă de tot din regiunea Donbas. În acest timp, Kremlinul a acuzat România că este implicată în producerea de către Ucraina a unei bombe cu combustibil nuclear.

Reprezentanţi ai Franţei, Marii Britanii, Germaniei şi Ucrainei vor purta noi discuţii de pace sâmbătă, la Berlin. La întâlnire au fost invitaţi şi americanii, iar delegaţia formată din ginerele lui Donald Trump şi Steve Witkoff se va întâlni cu Zelenski. Înainte de orice negociere privind teritoriile disputate, Statelor Unite le sunt cerute garanţii de securitate.

Planul de pace al lui Donald Trump arată puţin diferit însă. Acesta prevede îngheţarea conflictului în Zaporojie şi Herson, retragerea trupelor ucrainene din Doneţk şi înfiinţarea unei zone economice libere în porţiunile controlate acum de Kiev.

Reporter: Ne puteţi spune cum ar funcţiona această zonă economică liberă în Donbas?

Articolul continuă după reclamă

Donald Trump: Nu vreau să fac asta acum. Este o situaţie foarte complexă. Dar ar funcţiona.

În schimb, Ucraina va putea adera la UE de la 1 ianuarie 2027. Strategia în 20 de puncte a fost revizuită de Volodimir Zelenski, care cere ca militarii ruşi să facă şi ei un pas în spate. Preşedintele ucrainean a vizitat ieri zona frontului şi spune că este gata să organizeze alegeri.

"Ucraina nu se ascunde de democraţie. Dar trebuie să existe o componentă de securitate pentru ca alegerile să fie posibile. Trebuie să avem un armistiţiu", a declarat şi Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Şeful NATO a avertizat la rândul lui însă că Rusia este un pericol din punct de vedere militar la adresa membrilor Alianţei.

Rusia lansează şi ea propriile acuzaţii. Ministerul Apărării de la Moscova susţine că Ucraina va detona o bombă "murdară", făcută cu deşeuri nucleare, care ar fi fost transportate prin România sau Polonia.

În plus, Banca Centrală rusă a dat în judecată grupul financiar Euroclear din Belgia, care deține rezervele internaționale înghețate ale Moscovei. Asta după ce ambasadorii ţărilor UE au căzut de acord să îngheţe activele ruseşti în valoare de 210 miliarde de euro pe o perioadă nedefinită. Măsura deschide calea folosirii acestor bani pentru reconstrucţia Ucrainei, la finalul războiului.

Nici pe front situaţia nu arată deloc bine. O navă de marfă sub pavilion turcesc a fost avariată în urma unui atac cu rachete într-un port din Odesa, la scurt timp după acostare. Imediat la bord a izbucnit un incendiu. Echipele de pompieri au reuşit să îl ţină sub control.

