Capturarea și extragerea fulgerătoare a președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost realizată de forțele militare americane cu o viteză și o coordonare care au atras laude aproape unanime, chiar și în contextul controverselor politice generate de decizia administrației Trump, informează Fortune.

Treningul Nike purtat de Maduro la aducerea în SUA a devenit viral. Pe unele site-uri, stocul s-a epuizat - Sursa: X/ Polymarket

Operaţiunea, desfășurată simultan pe uscat, pe mare și din aer, a demonstrat capacitățile logistice și tactice ale armatei SUA, determinând analiștii să afirme că inclusiv adversari strategici precum China, Iran sau Rusia ar fi fost impresionați de amploarea şi precizia intervenţiei.

Potrivit Fortune, dincolo de succesul militar, un câștigător neașteptat a apărut din Operațiunea "Absolute Resolve": echipamentul sport Nike Tech Fleece purtat de Nicolas Maduro.

Treningul Nike, un detaliu vestimentar a cucerit internetul

Totul a pornit de la o fotografie publicată de președintele Donald Trump, în care Maduro apare purtând un trening Nike, la bordul navei USS Iwo Jima, imediat după arestare, în drum spre Statele Unite, unde urmează să fie judecat pentru acuzații penale.

Imaginea a devenit rapid virală. Pe rețelele sociale, utilizatorii au remarcat explozia căutărilor pentru treningul Nike Tech Fleece, iar unii au glumit că ținuta ar fi "costumul perfect de Halloween". Alții au susținut că echipamentul s-ar fi epuizat complet din stocuri.

Explozie pe rețelele sociale: "Maduro fit" s-a epuizat complet din stocuri

Platforma Polymarket a anunțat pe platforma X că "Maduro fit" s-a vândut complet, transformând un moment geopolitic major într-un fenomen cultural și comercial global.

Pe site-ul Nike, jacheta era disponibilă la prețul de 140 de dolari, iar pantalonii la 120 de dolari. Termenul "Maduro grey" a început deja să circule online.

"Nike Tech Fleece. Pentru sală. Pentru cumpărături. Pentru custodie federală", a scris ironic un utilizator pe platforma X.

În fotografie, Maduro poartă și ochelari de tip blackout, pentru a-i limita vederea, precum și căști cu anulare a zgomotului, pentru a-i restricționa auzul. Combinația cu treningul sport a creat însă o imagine care a părut, pentru mulți, aproape relaxată.

Fotografia a declanșat și un val de meme-uri, inclusiv imagini generate cu inteligență artificială, în care Maduro apare dansând, cântând sau jucându-se pe consolă, îmbrăcat în echipament Nike.

Compania Nike nu a oferit un punct de vedere oficial până în acest moment.

Ținuta lui Maduro a readus în atenție și o paralelă istorică: Fidel Castro, un alt lider latino-american autoritar, cunoscut în ultimii ani ai vieții pentru aparițiile în treninguri Adidas, după ce, în primii ani de putere, purta aproape exclusiv uniformă militară, scrie Fortune.

