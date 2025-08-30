Tensiuni la nivel înalt din cauza Ucrainei. Preşedintele Portugaliei îl acuză pe Donald Trump că este un pion al ruşilor, după negocierile eşuate cu Vladimir Putin. Totul în timp ce, la New York, trimisul preşedintelui american s-a întâlnit cu oficiali ucraineni. Mai mult, Rusia a lansat un atac în premieră cu o dronă navală, la câteva sute de metri de România. Ministerul nostru de Externe l-a convocat pe ambasadorul rus.

La New York, trimisul special al Lui Donald Trump, Steve Witkoff, s-a întâlnit cu delegaţia ucraineană şi a declarat că discuţiile au fost constructive şi productive, fără a da mai multe detalii. Tot ieri, consiliul de securitate al ONU s-a întrunit de urgenţă, la cererea ţării bombardate de armata rusă.

SUA, discuţii cu Ucraina la New York

"Preşedintele Trump a avertizat în legătură cu viitoarele măsuri economice pe care Statele Unite le vor lua dacă Rusia alege să continue acest război", a declarat John Kelley, reprezentant SUA la ONU. "Obiectivul nostru, prieteni, rămâne clar. Uniunea Europeană susţine o încetare imediată, completă şi necondiţionată a focului", a spus şi Stavros Lambrinidis, şeful delegaţiei UE la ONU.

Rusia a atacat nava ucraineană de spionaj Simferopol cu o dronă navală. Cel puţin doi marinari au fost ucişi, iar Kremlinul susţine că vasul s-a scufundat.

Drona a fost lansată din zona peninsulei Crimeea, a parcurs peste 300 de kilometri şi a urcat 25 de kilometri pe braţul Dunării Chilia. Explozia a avut loc în dreptul localităţii ucrainene Vâlcov, în apropierea satului românesc Periprava din Delta Dunării. "Putin doar își bate joc de orice fel de eforturi de pace care se fac", a declarat Kaya Kallas, şefa diplomaţiei UE.

Liderii europeni anunţă noi sancţiuni

Statele membre ale UE, cu excepția Ungariei, sunt de acord cu noi măsuri pentru a forţa Rusia să facă un pas concret spre pace. "Lucrăm împreună la cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni. Cel de-al 18-lea pachet pe care l-am impus are efecte serioase. Puteţi vedea efectele asupra economiei Rusiei", spune Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene.

Emmanuel Macron spune, în acest timp, că Vladimir Putin l-a păcălit pe Trump dacă nu ia o decizie până luni privind întâlnirea cu preşedintele ucrainean. Preşedintele Portugaliei este şi el furios, pentru că Donald Trump refuză să impună sancţiuni Rusiei. "Liderul cele mai mari superputeri a lumii este, obiectiv vorbind, un agent sovietic, un agent al Rusiei. Se comportă ca atare!", a spus Marcelo de Sousa, preşedintele Portugaliei. Donald Trump a fost de acord să îi fie vândute Ucrainei peste 3.000 de rachete cu rază lungă de acţiune. Oficialii americani spun că liderul de la Casa Albă continuă demersurile pentru o întâlnire între Zelenski şi Putin.

