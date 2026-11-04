Cine este primul senator musulman din SUA. Victoria sa vine după o luptă dură chiar în tabăra democraţilor

Democratul Abdul El-Sayed a câștigat alegerile pentru Senatul SUA din statul Michigan, în fața republicanului Mike Rogers, fost membru al Camerei Reprezentanților, potrivit proiecțiilor CNN .

Victoria îi aduce Partidului Democrat un nou mandat într-un stat-cheie și reprezintă un succes pentru aripa progresistă a formațiunii. El-Sayed va ocupa locul lăsat liber de senatorul democrat Gary Peters, care se retrage, astfel că mandatul rămâne în mâinile democraților.

Succes pentru aripa progresistă a democraţilor

În vârstă de 42 de ani, El-Sayed se remarcă printr-un stil vestimentar diferit de cel al politicienilor obișnuiți. Poartă de regulă tricouri simple, cu guler în V, blugi, pantofi sport închiși la culoare și un ceas sport.

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Victoria vine după o campanie dificilă, în care democratul a încercat să unească partidul, divizat în urma alegerilor primare din august. Atunci, El-Sayed a câștigat la o diferență de mai puțin de un punct procentual în fața deputatei Haley Stevens, membră a Camerei Reprezentanților.

Tensiunile au crescut în ultimele zile de campanie, după ce Stevens a anunțat că îl susține pe republicanul Mike Rogers și a apărut alături de acesta la o biserică din Detroit. Decizia a stârnit furia liderilor democrați, atât la nivel național, cât și în Michigan.

În cele din urmă, partidul și-a unit forțele în jurul lui El-Sayed, care încercase de luni întregi să câștige sprijinul alegătorilor de culoare și al celor evrei care o susținuseră pe Stevens în alegerile primare.

Prin această victorie, Abdul El-Sayed urmează să intre în istorie. După depunerea jurământului, în luna ianuarie, va deveni primul senator musulman din istoria Statelor Unite.