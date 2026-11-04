S-au stabilit grupele de la Turneul Campioanelor la tenis

În perioada 8-15 noiembrie, la Indian Wells, în Statele Unite ale Americii, are loc Turneul Campioanelor la tenis, competiţie care încheie, practic, sezonul 2026 şi la care participă jucătoarele care au adunat cele mai multe puncte în actualul sezon.

Elena Rybakina este favorită 1 la Turneul Campioanelor la tenis - Profimedia

Cu câteva zile înainte de startul competiţiei de top, s-au stabilit grupele de câte patru jucătoare. Astfel, în Grupa I se vor înfrunta, în sistem fiecare cu fiecare, Elena Rybakina (Kazahstan), Coco Gauff (Statele Unite ale Americii), Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) şi Linda Noskova (Cehia).

Din Grupa II fac parte Aryna Sabalenka (Belarus), Mirra Andreeva (Rusia), Elina Svitolina (Ucraina) şi Karolina Muchova (Cehia).

La sfârşitul celor trei etape, primele două clasate din fiecare grupă se califică în semifinale, acolo unde câştigătoarea fiecărei grupe va înfrunta jucătoarea clasată pe locul 2 în cealaltă grupă.

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În cazul în care vreuna dintre jucătoare este obligată să abandoneze competiţia, locul va fi ocupat de una dintre jucătoarele de rezervă, Marta Kostyuk (Ucraina) şi Diana Schnaider (Rusia).