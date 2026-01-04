Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost încarcercat într-un centru de detenţie din Brooklyn. Totul, după ce Statele Unite au lansat cea mai mare operaţiune militară din America Latină în ultimii 36 de ani. Misiunea a fost pregătită în secret de Administraţia Trump şi CIA, care şi-au trimis pe teren oameni încă din vară. Donald Trump a declarat că Statele Unite vor conduce ţara până la tranziţia completă şi că vor confisca rezervele masive de petrol ale Venezuelei.

Momentul în care Nicolas Maduro pune piciorul pe pământ american, la o baza militară din New York, a fost făcut public. Flancat de ofiţeri, liderul venezuelean coboară scările avionului cu care a fost escortat împreună cu soţia sa. Cuplul prezidenţial a fost dus într-o închisoare de maximă securitate din Brooklyn, poreclită de deţinuţi "Iadul pe pământ". Este şi penitenciarul unde a stat închis rapperul P.Diddy, dar şi Ghislaine Maxwell, asociata miliardarului pedofil Jeffrey Epstein.

În prima fotografie după capturare, postată de Donald Trump, Maduro apare în cătuşe, îmbrăcat într-un trening gri, cu ochii şi urechile acoperite. Ţine în mână o sticlă cu apă şi este flancat de un agent al Agenţiei Americane Antidrog. Maduro şi soţia sa au fost scoşi cu forţa din dormitorul lor în timpul unei operaţiuni de amploare a armatei americane, supranumită „Absolute Resolve”.

"Puterea militară copleşitoare a Statelor Unite, pe apă, în aer şi pe uscat, a fost folosită pentru a lansa un asalt spectaculos. Cum oamenii nu au mai văzut din Al Doilea Război Mondial. A fost una dintre cele mai eficiente şi spectaculoase demonstraţii ale armatei din istoria Americii. Avem multe nave care îi aşteptau pe mare, ştiau că venim şi erau într-o poziţie de aşteptare, dar au fost copleşiţi", a declarat Trump.

Articolul continuă după reclamă

Operaţiunea, pusă la punct de un cerc restrâns

Operaţiunea, în care au fost implicate 150 de aeronave, a fost pusă la punct în mare secret de un cerc restrâns din Administraţia Trump, CIA şi trupele de elită Delta Force, cu luni înainte. Au existat repetiţii minuţioase - ar fi fost construită inclusiv o replică fidelă a reşedinţei lui Maduro, unde forţele speciale au exersat fiecare etapă a operaţiunii. În paralel, CIA avea trimis pe teren şi un agent în anturajul lui Maduro care îi monitoriza rutina de zi cu zi şi era capabil să indice locaţia exactă a acestuia.

"După luni de muncă ale colegilor noştri din serviciile de informaţii pentru a-l localiza pe Maduro şi a înţelege cum se deplasa, unde locuia, unde călătorea, ce mânca, ce purta şi ce animale de companie avea, la începutul lunii decembrie forţele noastre erau pregătite. Esenţială a fost alegerea zilei potrivite pentru a minimiza riscul de vătămare a civililor", a declarat Dan Caine, şeful Statului Major american.

Casa Albă a publicat chiar şi o serie de fotografii cu Trump şi echipa sa, în timp ce urmăreau live misiunea din Venezuela, de la Mar-a-Lago. Un oficial de la Caracas a declarat că cel puţin 40 de persoane au fost ucise în atac. În schimb, mai mulţi militari americani au fost răniţi, dar niciunul nu şi-a pierdut viaţa.

Marile companii americane vor opera în Venezuela

Donald Trump a anunţat de la Casa Albă că marile companii petroliere americane vor opera în Venezuela pentru a ajuta ţara să îşi revină din punct de vedere economic. "Statele Unite vor conduce ţara, până când vom putea asigura o tranziţie sigură, adecvată şi judicioasă. Nu putem risca preluarea puterii în Venezuela de către o persoană rău-intenţionată. Vom rămâne în regiune până la tranziţia sigură şi vom asigura conducerea", a declarat Trump. "Statele Unite sunt pregătite să lanseze un al doilea atac, mult mai amplu, dacă va fi necesar. Primul a avut un succes atât de mare, încât probabil nu va mai fi nevoie de un al doilea".

Vicepreşedinta Venezuelei a cerut imediat eliberearea cuplului prezidenţial. "Există un singur preşedinte în această ţară, Nicolás Maduro. Suntem pregătiţi să apărăm resursele noastre naturale".

Armata americană a început raidul aerian ieri, la ora două dimineaţa. Zgomotul exploziilor s-a auzit 90 de minute, timp în care au fost bombardate două baze militare din Caracas şi alte ţinte din trei regiuni ale Venezuelei.

Filmul capturării lui Maduro

Cea mai apropiată bază americană de Venezuela este aici, în Puerto Rico, la aproximativ 900 de kilometri distanţă, în linie dreaptă. Imaginile din satelit arată că cel puțin opt nave militare americane au operat în Caraibe, în luna decembrie, pe măsură ce tensiunile dintre SUA și Venezuela au escaladat.

Dispozitivul include portavioane, distrugătoare cu rachete ghidate și nave de asalt amfibii capabile să debarce mii de soldați într-un timp foarte scurt. Cea mai apropiată navă de Venezuela a fost localizată, aici, la aproximativ 150 km nord de Caracas. Este un crucișător cu rachete ghidate. Iar, în urmă cu câteva zile, uriaşul portavion USS Gerald R. Ford era localizat la aproximativ 450 de km nord de coasta Venezuelei. Practic, de aici, trupele speciale americane, care au executat misiunea, ar fi putut fi dislocate în Venezuela în câteva zeci de minute fie pe apă, fie pe cale aeriană.

În ultimele luni, liderul de la Casa Albă l-a supus unei presiuni în creştere pe preşedintele Venezuelei. În numele luptei împotriva traficanţilor de droguri, forţele americane au ucis peste 100 de oameni şi au confiscat două petroliere. Într-un mesaj transmis pe 31 decembrie, Nicolas Maduro susţinea că operaţiunea anti-drog este doar un pretext al americanilor, care vor să pună mâna pe rezervele de petrol ale Venezuelei - cele mai mari din lume.

"Guvernul SUA știe, pentru că le-am spus multor purtători de cuvânt, că dacă vor să discute serios un acord de combatere a traficului de droguri, suntem pregătiți", a declarat Nicolas Maduro, preşedintele Venezuelei.

Fost bodyguard și șofer de autobuz în anii 1980, Nicolas Maduro este succesorul fostului lider socialist Hugo Chavez. Conduce ţara de 13 ani, dar Statele Unite şi Uniunea Europeană l-au acuzat de fraudă la ultimele două alegeri prezidenţiale. Opt milioane de oameni au fugit din ţară în mandatul lui din cauza sărăciei şi a persecuţiilor politice. Inculpat pentru trafic de droguri şi arme, Maduro va fi judecat săptămâna viitoare la un tribunal din Manhattan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ai fost vreodată victima unei fraude online? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰