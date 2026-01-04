"Nu cerea multe pentru el". Stelian a murit singur în ziua de Crăciun pe străzile din Roma, departe de ţară

Prietenos, afectuos şi cald. Aşa era perceput Stelian de cei de la asociaţiile care veneau să se intereseze de el. Tânărul era cunoscut în cartierul Quadraretto, pentru că zilnic mătura frunzele din parc. Nu cerea nimic şi încerca să rămână demn, chiar dacă era la pământ.

Voluntarii Comunității SantEgidio Tuscolano îl vizitau de ani buni şi spun că în ciuda greutăţilor, Stelian şi-a păstrat zâmbetul. Chiar dacă uneori era amar.

„Din păcate prietenul nostru Stelian, un tânăr de origine română, a murit. Stelian a fost un tânăr afectuos și prietenos, căruia îi plăcea foarte mult vizita noastră. Nu a cerut mult pentru el, de fapt ne-a surprins: când a nins la Roma nu a cerut pături spunând că are destule, când am insistat ne-a explicat că e bine și că nu s-a îmbolnăvit niciodată de când era pe stradă şi, când l-am întrebat dacă are nevoie de o geantă sau un cărucior pentru a-şi păstra lucrurile ne-a spus că nu are nevoie, dar că o rolă de 1 euro cutie de la magazinul chinezesc i-ar fi fost mult mai utilă. Stelian zâmbea mereu, dar a avut o viață dificilă”, povestesc voluntarii într-o postare.

A murit singur pe stradă în ziua de Crăciun

A trăit în casa de copii, iar la un moment dat a fost pe punctul să fie adoptat, însă nu s-a mai întâmplat. „Era furios când povestea despre asta, arătându-ne o realitate pe care nu ne-am imaginat-o niciodată. "Ei sunt cei care au venit să mă caute, de ce au făcut-o dacă nu m-au vrut?” Apoi îşi schimba discursul și zâmbea”, se mai arată în postare.

„Într-un an, în timpul frigului am fost să-l vizităm și a fost emoționat: "Mi-aţi salvat viața, abia m-am întors și mi-au aruncat geanta cu păturile! Nu știam ce să fac, dacă nu veneaţi, muream. Sunteți trimiși de Domnul, sunteți îngeri!”

În ultima perioadă, Stelian se mutase într-o altă zonă a Romei și era vizitat de voluntarii din Torpignattara. „A murit peste noapte, singur în ziua de Crăciun. L-am căutat și ne-am luat rămas bun de la el până la urmă. Dar, mai presus de toate, Iisus era acolo (...)Ni-l imaginăm pe Stelian în Împărăția Cerurilor, întors copil și în brațele lui Iisus ca Maria”, au scris voluntarii Comunității SantEgidio Tuscolano.

