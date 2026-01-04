Preşedintele Venezuelei, capturat de armata americană, a fost închis la cel mai temut centru de detenţie din New York. Acuzat de narco-terorism, va fi dus mâine în faţa unui judecător. Donald Trump a anunţat că Venezuela va fi controlată temporar de Statele Unite, iar marile companii americane vor extrage petrol din ţara cu cele mai mari rezerve de ţiţei din lume. Dus încătuşat în celulă, Nicolas Maduro a rostit doar şase cuvinte.

"Noapte bună! Un an nou fericit", a spus Nicolas Maduro. Nicolas Maduro a fost dus la o bază militară din New York încătuşat şi în papuci, escortat de peste 30 de agenţi americani. Cuplul prezidenţial a fost închis într-un penitenciar de maximă securitate din Brooklyn, temut de deţinuţii care îi spun "Iadul pe pământ". Imaginile i-au făcut pe zeci de mii de venezueleni aflaţi în exil să iasă pe străzi şi să cânte de bucurie. Opt milioane de oameni au fugit din ţară din cauza sărăciei şi a terorii în ultimii 13 ani.

90 de militari venezueleni au fost răniţi sau ucişi în timpul atacului

În acest timp, Donald Trump explica ce planuri are cu Venezuela. "Vom trimite marile noastre companii petroliere din Statele Unite, cele mai mari din lume, care vor cheltui miliarde de dolari, vor repara infrastructura grav deteriorată, infrastructura petrolieră și vor începe să facă bani pentru țară", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. Preşedintele Statelor Unite a dat detalii uluitoare despre operaţiunea specială. Nicolas Maduro şi soţia lui fost capturaţi din dormitorul lor aflat în reşedinţa Miraflores din Caracas. Trupele speciale americane s-au antrenat luni la rând pentru această intervenţie într-un complex construit special - copia fidelă a reşedinţei. În acest timp, o echipă CIA umărea fiecare mişcare a lui Maduro.

"După luni de muncă ale colegilor noştri din serviciile de informaţii pentru a-l localiza pe Maduro şi a înţelege cum se deplasa, unde locuia, unde călătorea, ce mânca, ce purta şi ce animale de companie avea, la începutul lunii decembrie forţele noastre erau pregătite", a declarat Dan Caine, şeful Statului Major american. Imaginile din satelit arată complexele militare avariate după bombardamentul american. 90 de militari venezueleni au fost răniţi sau ucişi în timpul atacului. Donald Trump a urmărit asaltul de la reşedinţa lui din Florida alături de secretarul de Stat Marco Rubio, care a dat un indiciu despre următoarele mişcări ale Statelor Unite.

"Cuba este un dezastru! Este condusă de bătrâni senili şi incompetenţi. Dacă aş locui la Havana şi aş face parte din Guvern aş fi îngrijorat", a declarat Marco Rubio, secretarul american de stat. În Venezuela, puterea a fost preluată de vicepreşedinta Delcy Rodriguez. "Suntem gata să apărăm Venezuela. Suntem gata să ne apărăm resursele naturale", a declarat Delcy Rodriguez. În ciuda discursului său, Delcy Rodriguez ar putea primi aprobarea Statelor Unite să conducă Venezuela în continuare. Lidera Opoziţiei - câştigătoarea premiului Nobel, Corina Machado, - nu este văzută cu ochi buni de Donald Trump.

