1.000 de amenzi în doar 4 zile. Oraşul care a testat cu succes camerele video de trafic cu AI

În Atena şi în mai multe zone din regiunea Attica s-au dat peste 1.000 de amenzi după testarea sistemului pilot de camere inteligente pentru siguranţa rutieră, potrivit presei locale .

Autorităţile elene au făcut publice primele rezultate ale funcţionării camerelor cu inteligenţă artificială, instalate recent în puncte considerate cu risc ridicat. De marţi până vineri, camera amplasată pe bulevardul Syngrou a înregistrat peste 1.000 de încălcări legate de folosirea telefonului mobil la volan şi nepurtarea centurii de siguranţă.

În aceeaşi perioadă, au fost constatate aproximativ 800 de depăşiri ale limitei de viteză într-un sector unde viteza maximă admisă este de 90 km/h. Totodată, camerele au surprins numeroase alte abateri grave, printre care 480 de treceri pe culoarea roşie şi 285 de încălcări la intersecţia Vouliagmeni - Tinos.

Testarea sistemului pilot a început săptămâna trecută şi vizează opt puncte periculoase din regiunea Attica, la recomandarea Poliţiei Elene. Este vorba despre primele camere de acest tip instalate pe drumurile din zonă, proiectul fiind coordonat de Ministerul Guvernării Digitale. În perioada următoare, acestea vor fi conectate la sistemul informatic al Poliţiei Rutiere.

Camerele sunt vizibile şi au rol preventiv, fiind concepute pentru a descuraja comportamentele periculoase în trafic, precum viteza excesivă, trecerea pe roşu, utilizarea telefonului mobil la volan şi nefolosirea centurii de siguranţă sau a căştii de protecţie.

Potrivit ministrului Dimitris Papastergiou, măsura face parte dintr-o reformă amplă în domeniul siguranţei rutiere, al cărei scop principal este reducerea accidentelor şi salvarea de vieţi omeneşti. Oficialul a subliniat că nu este vorba despre o politică de sancţionare agresivă, ci despre prevenţie şi schimbarea comportamentului şoferilor.

Datele colectate de camere vor fi integrate într-un Sistem Electronic Unificat de Înregistrare şi Gestionare a Contravenţiilor, care va permite procesarea rapidă şi transparentă a abaterilor. Şoferii vor fi informaţi digital despre eventualele încălcări şi vor avea posibilitatea de a depune contestaţii online.

În perioada următoare, reţeaua va fi extinsă la nivel naţional şi va ajunge la aproximativ 2.500 de camere, inclusiv pe autobuzele de transport public, pentru monitorizarea benzilor dedicate. Autorităţile speră că intensificarea controalelor va contribui semnificativ la creşterea siguranţei pe drumurile din Grecia.

