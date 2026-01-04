Sofia, Riccardo, Giovanni, Achille, Chiara și Emanuele, cei 6 tineri italieni care au murit în Crans-Montana

Pentru şase familii din Italia, cel mai urât coşmar a devenit realitate. Copiii lor se află printre victimele din barul Le Constellation, din Crans-Montana. Sofia, Riccardo, Giovanni, Achille, Chiara și Emanuele au plătit cu viaţa câteva ore de distracţie.

Testele ADN efectuate de anchetatorii eleveţieni au confirmat că ei sunt printre victimele incendiului devastator. Chiara Costanzo, Riccardo Minghetti și Sofia Prosperi au fost identificați duminică.

Ministrul de Externe, Antonio Tajani, a anunțat vestea. „Din păcate, există șase victime italiene, toate confirmate”, a declarat el. Trupurile se vor întoarce în Italia cu un zbor de stat al Forțelor Aeriene Italiene. Cât despre răniți, „toți sunt escortați în Italia. Trei vor fi duși astăzi la Spitalul Niguarda, iar unul la Torino”, a explicat ministrul, potrivit Corriere della Serra.

Cel mai urât coşmar

Primelor patru victime li se alătură astăzi Riccardo Minghetti din Roma și Sofia Prosperi din Ticino.

Vestea pe care niciun părinte nu vrea să o audă vine la sfârșitul unor ore pline de durere, furie și tensiune. Şi multă aşteptare şi speranţă. Care într-o clipă s-a spulberat.

Ieri dimineață au fost anunțate moartea a opt tineri elvețieni, urmată de cea a trei italieni: Giovanni Tamburi, un tânăr de 16 ani din Bologna, primul italian identificat ; Achille Barosi, un tânăr de 17 ani din Milano și Emanuele Galeppini, un tânăr de 17 ani din Genova, care locuiește în Dubai. Testul ADN efectuat la spitalul din Lausanne, care a corelat profilul genetic furnizat de rude cu cel obținut de la cadavrele recuperate din clubul de noapte „Le Constellation”, a fost crucial.

Duminică dimineață, ambasadorul a anunțat identificarea unei a patra victime italiene: Chiara Costanzo. Tatăl ei, Andrea, declarase deja pentru Corriere della Sera că nu are nicio speranță pentru ea. „Iubita mea Chiara nu mai este printre noi”, a dezvăluit el după ce a fost contactat de anchetatori specializați în analiza ADN.

Cine sunt tinerii italieni morţi în Crans-Montana

Pentru Tamburi, elev la liceul științific Righi din Bologna, se afla în vacanță cu tatăl său Giuseppe. Mama sa, Carla Masiello, lansase apeluri la televizor, cerând știri despre soarta fiului său și solicitând totodată intervenția prim-ministrului Giorgia Meloni.

Barosi și Chiara Costanzo erau prieteni. Primul a reușit să iasă din iad, dar apoi s-a întors să-și recupereze jacheta și telefonul mobil. Galeppini a fost un jucător de golf promițător.

Autoritățile diplomatice italiene au primit confirmarea deceselor de la poliția elvețiană, care anunțase deja familiile cu sprijinul psihologilor. Ministerul de Externe se va ocupa acum de returnarea cadavrelor rudelor și de transferul lor în Italia. Cei mai mulţi dintre părinţii încercaţi de disperare se cunoșteau între ei: copiii lor crescuseră împreună în Crans. Unii chiar luaseră cina împreună în noaptea de Revelion și apoi îi priviseră pe copii plecând să-și încheie seara într-un club de noapte.

Speranțele familiilor lui Riccardo Minghetti și Sofia Prosperi s-au stins duminică. Sofia locuia în Castel San Pietro, un cătun din Mendrisio, capitala cantonului Ticino, unde se mutase în copilărie pentru a-și urma tatăl, care plecase în Elveția pentru muncă. În ajunul Anului Nou, tânăra de 15 ani petrecea la „Constel” cu niște prieteni când a rămas blocată în subsol imediat ce a izbucnit incendiul.

Celelalte fete nu au văzut-o niciodată părăsind clubul și, timp de ore întregi, numeroase mesaje au circulat pe rețelele de socializare îndemnând oamenii să se roage pentru ea. Confirmarea prezenței sale în clubul de noapte a venit dintr-unul dintre numeroasele videoclipuri filmate de tineri cu telefoanele lor mobile în momentele imediat anterioare izbucnirii flăcărilor și extinderii focului la tavan. Un ultim moment fericit pentru o fată care avea mulți prieteni, atât italieni, cât și elvețieni. Tânăra de 15 ani a urmat cursurile Școlii Internaționale din Como din Fino Mornasco. Potrivit unor martori, ea intrase și în clubul Crans cu cel puțin alte patru prietene. Împreună cu ea se afla un tânăr de 16 ani din Cantù, acum printre răniți, internat la Spitalul Niguarda din Milano după ce a fost transferat de la Geneva cu arsuri pe cel puțin 30% din corp. Sofia a fost adăugată abia mai târziu pe lista dispăruților: mărturia cuiva care era cu ea la clubul de noapte a fost crucială, recunoscând-o în imaginile petrecerii și alertând Ministerul de Externe.

În sfârșit, Riccardo Minghetti. Ieri, tatăl său a făcut din nou naveta cu niște cunoștințe la diverse spitale elvețiene, sperând să-și găsească fiul printre răniții, încă neidentificați, internați în spital. A schimbat mesaje cu Giuseppa Tomao, directoarea liceului științific Stanislao Cannizzaro din EUR, școala pe care au frecventat atât Riccardo, cât și sora sa, Matilde, „care a supraviețuit în Crans”, explică directoarea, „pentru că, din câte mi s-a spus, ea era în afara clubului când a izbucnit incendiul. Este șocată pentru că a reușit să scape, dar fratele ei s-ar putea să fi rămas în club”. Fata a suferit răni minore la mâini în timp ce încerca să se strecoare prin mulțimea de adolescenți blocați la ieșirea din clubul Constel pentru a ajunge la fratele ei. „Tatăl lui Riccardo mi-a spus că îl caută peste tot, că încă mai speră că ar putea fi în spital, neidentificat pentru că are ochii legați și nu are acte. Și noi toți sperăm la fel.”

