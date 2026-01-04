O femeie şi doi copii au fost răniţi, duminică seară, după ce două maşini s-au ciocnit frontal în judeţul Caraş-Severin. Accidentul a fost provocat de un şofer de 20 de ani.

- O femeie şi doi copii, răniţi după ce două maşini s-au ciocnit frontal în Caraş-Severin

"La data de 4 ianuarie 2026, în jurul orei 17.57, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Bocşa au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier cu victime pe DN 58B, la ieşirea din localitatea Măureni. Din primele verificări efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că, în jurul orei 17.55, un tânăr în vârstă de 20 de ani, care conducea autoturismul pe DN 58B ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, ar fi pătruns pe sensul opus de mers şi a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism condus de un bărbat în vârstă de 37 de ani, care circula din sens opus", a transmis, duminică seară, ISU Caraş-Severin.

Sursa citată a precizat că, în urma accidentului rutier, a rezultat rănirea unei femei în vârstă de 34 de ani şi a 2 copii, pasageri în autoturismul condus de bărbatul de 37 de ani. Conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri. Femeia şi cei doi copii au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi prelungit vacanţa? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰