Trump ar putea fi marele absent de la nunta fiului său: Dacă merg, voi fi linşat. Dacă nu merg, voi fi linşat

Donald Trump spune că va încerca să ajungă la nunta fiului său cel mare, Donald Trump Jr., însă recunoaşte că momentul nu este deloc potrivit. Evenimentul ar urma să aibă loc în Bahamas, într-un cadru restrâns, dar preşedintele american invocă agenda încărcată şi situaţia din Iran.

Preşedintele Donald Trump, alături de fiul său cel mare, Donald Trump Jr. - Profimedia

Întrebat joi, în Biroul Oval, dacă va participa la nunta fiului său, Donald Trump a evitat să dea un răspuns ferm, potrivit The Guardian.

"El şi-ar dori să merg, dar va fi o ceremonie mică, privată, şi voi încerca să ajung", le-a spus Donald Trump reporterilor.

Preşedintele american a explicat că evenimentul vine într-un moment complicat pentru el.

Articolul continuă după reclamă

"Sunt prins la mijloc... I-am spus: ‘Ştii, nu e un moment bun pentru mine. Am ceva pe cap numit Iran şi multe alte lucruri’", a declarat Trump.

Donald Trump Jr. se căsătoreşte în Bahamas

Donald Trump Jr., în vârstă de 48 de ani, este cel mai mare dintre copiii preşedintelui american. Prima lui nuntă, cu fostul model Vanessa Haydon, a avut loc în 2005, la Mar-a-Lago, reşedinţa familiei Trump din Palm Beach, Florida. Cei doi au împreună cinci copii.

Trump Jr. a fost logodit apoi cu Kimberly Guilfoyle, dar relaţia s-a încheiat în 2024. Actuala lui logodnică este Bettina Anderson, în vârstă de 39 de ani, cunoscută în cercurile mondene din Palm Beach şi provenită dintr-o familie importantă din domeniul bancar.

Cei doi au apărut pentru prima dată împreună în public la învestirea lui Donald Trump, în ianuarie anul trecut.

Nuntă restrânsă, cu mai puţin de 50 de invitaţi

Ceremonia ar urma să aibă loc în Bahamas, în weekendul Memorial Day, şi va fi una discretă. Lista de invitaţi a fost, de asemenea, restrânsă: doar familia apropiată şi cei mai buni prieteni ai cuplului, în total mai puţin de 50 de persoane, vor participa la nunta lui Trump Jr., scrie CNN.

Trump a sugerat că, indiferent dacă va merge sau nu, va fi criticat.

"E una dintre situaţiile în care nu pot câştiga. Dacă mă duc, voi fi linşat. Dacă nu mă duc, voi fi linşat - de presa fake news, bineînţeles, la asta mă refer", a spus liderul de la Casa Albă.

"Dar el are alături o persoană pe care o cunosc de mult timp şi sper să aibă o căsnicie frumoasă", a adăugat Trump.

Denisa Gheorghe Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰