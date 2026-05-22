Donald Trump cere uraniul iranian și eliminarea taxelor pentru navele care tranzitează Ormuz

Tensiunile cresc în Occident. Secretarul de stat american Marco Rubio a criticat public inacțiunea aliaților NATO, care "refuză să facă orice" pentru a sprijini Statele Unite în războiul cu Iranul. Ruptura diplomatică este însoțită de un avertisment din partea Agenției Internaționale pentru Energie, care estimează că piața petrolului ar putea intra din iulie într-o "zonă roșie" de deficit de aprovizionare.

Donald Trump spune iar că vrea să preia uraniul iranian

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat iar că Statele Unite vor prelua stocurile Iranului de uraniu puternic îmbogățit, despre care americanii susțin că ar putea fi folosite pentru dezvoltarea unei arme nucleare.

"Îl vom prelua. Nu avem nevoie de el, nu îl vrem. Probabil îl vom distruge după ce îl vom lua, dar nu îi vom lăsa să îl păstreze", a spus Trump la Casa Albă.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit Reuters, liderul suprem iranian, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a emis un ordin ca uraniul să nu fie scos din țară.

Trump cere eliminarea taxelor pentru a traversa Ormuz

Totodată, Donald Trump a criticat intenția Teheranului de a introduce taxe pentru navele care tranzitează strâmtoarea Ormuz, ruta-cheie pe unde trecea înainte de război aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale transportate la nivel mondial.

"Vrem ca această rută să rămână deschisă și gratuită. Nu vrem taxe. Este o cale navigabilă internațională", a spus Trump.

Washingtonul critică inacțiunea statelor NATO

Pe de altă parte, secretarul de stat american Marco Rubio a criticat statele NATO care "refuză să facă orice" pentru a sprijini Statele Unite în războiul cu Iranul.

"Donald Trump nu le cere să trimită trupe sau avioane de luptă, dar refuză să facă orice", a spus Rubio înaintea unei reuniuni în Suedia a miniștrilor de Externe din NATO.

"Multe state NATO împărtășesc convingerea noastră că Iranul nu trebuie să obțină arma nucleară și că reprezintă o amenințare pentru lume", a adăugat oficialul american.

Petrolul scade pe fondul speranțelor privind încheierea războiului

Speranțele privind o posibilă soluționare a conflictului au dus la scăderea prețului petrolului.

Preţul barilului de petrol Brent din Marea Nordului a scăzut cu 2,32%, la 102,58 dolari, iar cel al barilului de petrol american West Texas Intermediate a coborât cu 1,94%, la 96,35 dolari.

Bruxelles-ul reduce prognoza de creștere economică din cauza războiului

Comisia Europeană și-a redus semnificativ prognoza de creștere pentru zona euro din cauza efectelor conflictului din Orientul Mijlociu asupra inflației.

Bruxelles-ul estimează acum o creștere de doar 0,9% a PIB-ului în cele 21 de state din zona euro, față de 1,2% cât estima anterior.

AIE: Piaţa petrolieră va intra într-o "zonă roşie" la vară

Piaţa petrolieră ar putea intra într-o "zonă roşie", cu o penurie pe partea de ofertă, "în iulie sau august", dacă nu va exista o soluţie durabilă la conflictul din Orientul Mijlociu, a avertizat joi directorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie, Fatih Biro

"Problema este că, la sfârşitul lunii iunie, începutul lunii iulie, începe sezonul de călătorii şi, în general, cererea şi consumul de petrol cresc", a explicat Fatih Birol într-un discurs la un eveniment organizat de think tank-ul Chatham House.

În această situaţie, directorul AIE a declarat că organizaţia cu sediul la Paris este "gata să acţioneze" pentru a elibera mai mult petrol din rezerve "dacă ţările membre decid să facă acest lucru".

Pentru a calma pieţele, cele 32 de ţări membre ale AIE au anunţat în martie eliberarea coordonată a 426 de milioane de barili, mai mult de o treime din rezervele lor strategice, o decizie fără precedent.

Cu toate acestea, potrivit AIE, paralizarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz din cauza războiului din Orientul Mijlociu a dus deja la pierderea unor exporturi în valoare de peste un miliard de barili de petrol de la producătorii din Golf, ceea ce reprezintă o pierdere de aproximativ 14 milioane de barili pe zi, pentru piaţa petrolieră.

În această situaţie şi în ciuda rezervelor strategice deja eliberate, AIE a tras deja un semnal de alarmă pe 13 mai cu privire la epuizarea record a rezervelor de petrol, dacă războiul din Orientul Mijlociu se va prelungi.

Fără o rezolvare rapidă a conflictului, preţul petrolului ar putea creşte şi mai mult. În plus, chiar dacă Strâmtoarea Ormuz se va redeschide, "este puţin probabil ca scăderea preţurilor să fie atât de semnificativă pe cât speră mulţi", spune Arne Lohmann Rasmussen, analist la Global Risk Management, invocând necesitatea refacerii stocurilor globale şi problemele logistice care trebuie rezolvate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰