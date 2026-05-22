Bolojan, despre reducerea prognozei de creştere economică: Nu trebuie să ne ascundem

Ilie Bolojan a declarat vineri că reducerea prognozei de creştere economică a României de către Comisia Europeană este influenţată de contextul internaţional, inclusiv de războiul din Golf, conflictul din Ucraina şi tensiunile economice globale.

Ilie Bolojan participa la sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor in care se dezbate si se voteaza motiunea de cenzura "STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de saracire a populatiei si de vanzare frauduloasa a averii statului", depusa de grupurile parlamentare ale PSD, AUR si PACE - Intai Romania, la Palatul Parlamentului, marti, 5 mai 2026. - Hepta/Mediafax_Foto-Alexandru_Dobre

Bolojan a spus că în perioada următoare trebuie păstrate echilibrele bugetare, absorbţia fondurilor europene, reducerea costurilor fixe ale componentei energetice şi mai mulţi oameni în piaţa muncii.

"Era evident că ceea ce s-a întâmplat de la finalul lunii februarie şi până astăzi, prin războiul din Golf, va avea nişte efecte asupra economiilor din toată lumea. Şi creşterea preţurilor la combustibil, aşa cum aţi văzut-o şi cum o vedem în continuare, este un factor care nu ajută la dezvoltarea economică şi care a făcut ca toate economiile să încetinească, inclusiv economia noastră, contribuind, din păcate, şi la creşterea inflaţiei în sensul în care prognozele de reducere a inflaţiei nu s-au respectat aşa cum au fost gândite prognozele la început de an, neluând în calcul această situaţie excepţională", a afirmat Bolojan, într-o conferinţă de presă, întrebat despre Comisia Europeană care a redus prognoza de creştere economică.

Premierul interimar a adăugat că şi războiul din Ucraina, precum şi disputele comerciale dintre marile blocuri economice afectează perspectivele de creştere economică.

"Economia ţării noastre este legată de cea a Uniunii Europene şi deci suntem sau tractaţi de economie, dacă merge foarte bine, mergem şi noi bine sau încetiniţi, în condiţiile în care nu există o creştere susţinută. Deci aceste lucruri erau de aşteptat", a menţionat premierul interimar.

Un proces de reașezare

Bolojan a susţinut că economia României trece şi printr-un proces de "reaşezare", după ani în care creşterea s-a bazat pe consum alimentat de deficite mari.

"În plus, nu trebuie să ne ascundem, este o reaşezare a economiei româneşti. Vă rog să vă gândiţi că ani de zile am funcţionat cu nişte deficite foarte mari, deci practic am aruncat bani în piaţă şi cu toate că am aruncat miliarde în piaţă, creşterea economică 2023, 2024, 2025, n-a fost pe măsura banilor aruncaţi în piaţă, pentru că erau în principal bani duşi pe consum, care au avut efecte de creştere a deficitelor comerciale, de creştere a importurilor şi acum economia noastră se reaşează", a explicat premierul interimar.

El a subliniat că, indiferent de viitoarele guverne, trebuie păstrate echilibrele bugetare, absorbţia fondurilor europene, reducerea costurilor fixe ale componentei energetice şi mai mulţi oameni în piaţa muncii.

"E foarte important acest lucru, pentru ca ratingul ţării noastre să fie predictibil, pentru ca încrederea investitorilor să rămână la un nivel rezonabil. E nevoie să derulăm absorbţia fondurilor europene, pentru că bugetul de investiţii anul acesta este de 8% din PIB. Este cel mai mare buget de investiţii ca pondere, dar şi ca bugete din ultimii ani, datorită componentei de fonduri europene şi atragerea acestor bani asigură fluxul în zona industriei de construcţii şi a derivatelor", a spus Bolojan.

Oameneni activi pe piața muncii

Potrivit premierului interimar, este importantă reducerea, în anii următori, a costurilor fixe ale componentei energetice.

"E foarte important să lucrăm pe componenta de preţuri la energie. Preţul energiei nu este doar o componentă socială pentru familii, un cost suplimentar, ci are şi o componentă importantă pe competitivitate. Şi dacă vrem ca firmele româneşti să fie competitive sau mai competitive, e foarte important ca aceste costuri fixe ale componentei energetice să fie reduse în anii următori", a adăugat Bolojan.

De asemenea, el a spus că România are nevoie de mai mulţi oameni activi pe piaţa muncii pentru a susţine dezvoltarea economică.

"Că ne place, că nu ne place, suntem pe penultimul loc în Europa ca număr de cetăţeni în piaţa muncii din populaţia activă a României şi fără mai mulţi oameni în piaţa muncii e greu de presupus, din nou, că vom avea o economie cu o productivitate mai mare, care să acopere toate nevoile, cu mai mulţi contribuabili. Acestea sunt câteva elemente de bază, care dacă vor fi avute în vedere, aceşti indicatori vor fi corectaţi mai repede în perioada următoare", a mai afirmat Bolojan.

