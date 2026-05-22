Bolojan avertizează: România poate pierde 7,5 miliarde de euro din PNRR. E nevoie de un guvern stabil

Premierul interimar Ilie Bolojan avertizează că România are nevoie urgentă de un guvern stabil pentru a evita blocaje administrative și riscul pierderii fondurilor europene. Acesta a declarat că instabilitatea politică din ultimele luni a încetinit activitatea instituțiilor și a afectat implementarea reformelor asumate prin PNRR.

Premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit vineri, în cadrul unei conferințe de presă, despre viitoarele negocieri care vor avea loc la Cotroceni, alături de Nicușor Dan, și efectele instabilității guvernamentale asupra administrației și fondurilor europene.

Bolojan a spus că formarea viitorului guvern stabil al țării este prioritatea pentru funcționarea statului și pentru evitarea întârzierilor în implementarea reformelor.

Întrebat cum vede ieșirea din criza economică și când ar putea avea loc o nouă rundă de negocieri la Palatul Cotroceni, Ilie Bolojan a explicat că decizia aparține președintelui României și că totul depinde de calendarul instituțional al consultărilor.

„Invitația la Cotroceni o face președintele României și în momentul în care dânsul va considera de cuviință sau va face nominalizarea sau va mai invita partidele la o altă rundă. Dar asta rămâne de văzut în perioada următoare. În termene reali, cu cât vom avea un guvern stabil mai repede, cu atât va fi mai bine.”, a spus acesta.

Critici la adresa instabilității politice

Premierul interimar a declarat că actuala situație politică a dus la o încetinire a activității administrative și a corelat această problemă de faptul că nu există o certitudine privind viitorul guvernului.

„Nu trebuie să ne ascundem această acțiune pe care a generat-o Partidul Social-Democrat, eu spun în mod iresponsabil pentru România, cu surle și trâmbițe, cu câteva luni de zile înainte, a generat o demobilizare a aparatului guvernamental. Și știți și dumneavoastră că atunci când nu există o direcție clară, când nu există o presiune, în sensul bun, pentru a se mobiliza aparatele administrative, ele o lasă mai moale. Și, în mod cert, de câteva luni de zile am avut o încetinire a acestei activități pe bună dreptate, pentru că nu știau cine vine, cum vine, cine rămâne și așa mai departe. Ceea ce nu este benefic”, a punctat el.

„Ceea ce nu este benefic pentru absorbția de funduri europene, pentru plăți, pentru lucruri absolut pertinente care n-au legătură cu politica sau cu alte aspecte. În același timp, gândiți-vă că acest guvern nu poate să dea ordonanțe, nu poate să rezolve anumite lucruri și, de exemplu, în domeniul îndeplinirii jaloanelor.”, a spus Bolojan.

Reforma și riscul pierderii fondurilor europene

Totodată, Bolojan a spus că, în lipsa unui guvern care are puteri depline, unele măsuri trebuie adoptate prin legi în Parlament. Acest lucru, spune el, poate crea riscuri în relația cu Comisia Europeană.

„Practic, echipele tehnice negociază în aceste zile toate condițiile. Dar dacă ar fi un guvern cu depline competențe, ar putea să emită o ordonanță de urgență și s-a bifat imediat un jalon, dacă nu, acel jalon trebuie rezolvat printr-un proiect de lege. Ceea ce este important este ca eventuale modificări pe care le pot face parlamentarii într-o comisie sau alta să nu fie de natură a denatura acordul Comisiei Europene și după ce ai o lege nouă să nu fie acceptată ca jalon îndeplinit.”, a spus acesta.

El a adăugat că întârzierile pot avea consecințe financiare semnficative pentru România.

„Deci asta înseamnă niște complicații pe care le avem și cu cât se găsește o formulă mai repede, cu atât există și o predictibilitate pentru ceea ce va veni. Însă indiferent ce guvern va veni și ce soluție politică se va găsi, sigur, România are nevoie de o bună guvernare, are nevoie de o guvernare care păstrează echilibrele financiare.”

Avertisment privind pierderea miliardelor din PNRR

Un alt aspect pe care Bolojan l-a punctat a fost importanța reformelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. În cazul întârzierilor, se poate ajunge la pierderi financiare majore, spune premierul interimar.

„Gândiți-vă că avem niște angajamente pe buget, avem niște angajamente să facem reforme pentru a ne încasa fondurile europene. Fiecare reformă are o pondere de cel puțin 700 de milioane de euro. Cele nouă legi care trebuie să apară, dacă nu sunt aprobate în următoarea perioadă, putem să pierdem 7,5 miliarde de euro.”, a spus acesta.

„Ar fi o gravă eroare și eu am speranță că lumea politică este responsabil și că în afară de cine-i la putere, cine-i în opoziție, cine înjură mai tare pe celălalt, înțelegem că România are această problemă pe care trebuie să o rezolvăm și cel puțin, așa cum am declarat Partidul Național Liberal, indiferent unde va fi. În etapa următoare, la putere sau în opoziție, va susține toate aceste proiecte, pentru că nu sunt proiectele unui partid, ci sunt proiectele României și vom susține orice fel de soluții care sunt fezabile și corecte pentru România.”

