Cea mai izolată insulă din Marea Britanie, scoasă la vânzare. Cât costă să stai într-un geoparc UNESCO

Una dintre cele mai izolate insule din Marea Britanie a fost scoasă la vânzare. A doua oară pentru că primul preţ listat a fost considerat prea mare.

Potrivit The Sun, Insula Mullagrach se află în nord-vestul Scoției şi se întinde pe o suprafaţă de 359.000 metri pătrați. Pe întreaga insulă se află o singură construcţie, o cabană care a fost proiectată astfel încât să se integreze armonios în peisajul natural. Pentru că nu există nicio legătură cu infrastructura de pe continent, cabana este alimentată cu panouri solare, cu sistem de colectare a apei de ploaie și instalație proprie de compostare. E dotată cu zonă de bucătărie, sobă pe lemne și două paturi tip boxă.

Insula a fost scoasă la vânzare pentru 405.000 de euro, după ce în 2024 preţul cerut a fost de 580.000 de euro. La insulă se poate ajunge cu barca din porturile Ullapool și Old Dornie și are propriul loc de acostare destinat celor care vor să limiteze contactul cu lumea exterioară. Insula e considerată a fi unul dintre cele mai singuratice locuri din Marea Britanie și face parte din primul Geoparc UNESCO al Scoției.

