Cea mai izolată insulă din Marea Britanie, scoasă la vânzare. Cât costă să stai într-un geoparc UNESCO

Una dintre cele mai izolate insule din Marea Britanie a fost scoasă la vânzare. A doua oară pentru că primul preţ listat a fost considerat prea mare.

de Redactia Observator

la 21.05.2026 , 15:48
Cea mai izolată insulă din Marea Britanie, scoasă la vânzare. Cât costă să stai într-un geoparc UNESCO - Cea mai izolată insulă din Marea Britanie, scoasă la vânzare. Cât costă să stai într-un geoparc UNESCO
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Potrivit The Sun, Insula Mullagrach se află în nord-vestul Scoției şi se întinde pe o suprafaţă de 359.000 metri pătrați. Pe întreaga insulă se află o singură construcţie, o cabană care a fost proiectată astfel încât să se integreze armonios în peisajul natural. Pentru că nu există nicio legătură cu infrastructura de pe continent, cabana este alimentată cu panouri solare, cu sistem de colectare a apei de ploaie și instalație proprie de compostare. E dotată cu zonă de bucătărie, sobă pe lemne și două paturi tip boxă.

Insula a fost scoasă la vânzare pentru 405.000 de euro, după ce în 2024 preţul cerut a fost de 580.000 de euro. La insulă se poate ajunge cu barca din porturile Ullapool și Old Dornie și are propriul loc de acostare destinat celor care vor să limiteze contactul cu lumea exterioară. Insula e considerată a fi unul dintre cele mai singuratice locuri din Marea Britanie și face parte din primul Geoparc UNESCO al Scoției.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

marea britanie scotia insula
Înapoi la Homepage
Românul celebru care a condus 3 ani fără permis! A făcut o groază de accidente cu Furia şoselelor
Românul celebru care a condus 3 ani fără permis! A făcut o groază de accidente cu Furia şoselelor
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”
Vladimir Putin şi-a anulat conferinţa de presă şi a plecat supărat din China. Care este motivul deciziei sale
Vladimir Putin şi-a anulat conferinţa de presă şi a plecat supărat din China. Care este motivul deciziei sale
Scene șocante pe o plajă! O tiktokeriță din România și fiica ei au fost hărțuite
Scene șocante pe o plajă! O tiktokeriță din România și fiica ei au fost hărțuite
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că va reuşi România să găsească o soluţie pentru tinerii care vor să cumpere o locuinţă?
Observator » Ştiri externe » Cea mai izolată insulă din Marea Britanie, scoasă la vânzare. Cât costă să stai într-un geoparc UNESCO
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.