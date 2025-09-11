Trump dă vina pe stânga radicală pentru moartea lui Charlie Kirk și coboară steagurile în bernă

Preşedintele american Donald Trump a acuzat miercuri discursul "stângii radicale" pentru că a contribuit la împuşcarea unuia dintre aliaţii săi politici fideli, influencerul Charlie Kirk, numindu-l "martir al adevărului şi libertăţii", notează AFP.

"De ani de zile, stânga radicală îi compară pe marii americani precum Charlie cu naziştii şi cu cei mai răi criminali şi ucigaşi în masă din lume. Acest tip de retorică este direct responsabilă pentru terorismul pe care îl trăim astăzi în ţara noastră şi asta trebuie să înceteze imediat", a acuzat preşedintele american într-un videoclip postat pe reţeaua sa Truth Social.

"Administraţia mea îi va urmări pe toţi cei care au contribuit la această atrocitate şi la toate celelalte violenţe politice, inclusiv organizaţiile care le finanţează şi le susţin", a afirmat el.

Liderul de la Casa Albă a numit asasinarea lui Charlie Kirk un "moment întunecat pentru America" și a ordonat coborârea steagurilor americane în bernă până duminică, ca un omagiu.

Activistul şi comentatorul american de dreapta Charlie Kirk, un influent aliat al preşedintelui Donald Trump, a fost împuşcat mortal în gât miercuri de un agresor necunoscut, în timpul unui eveniment desfăşurat la Utah Valley University din Orem, statul Utah.

Cine a fost Charlie Kirk

Kirk este considerat o figură reprezentativă a mişcării Make America Great Again a lui Trump. Kirk a susţinut afirmaţiile false ale lui Trump că a pierdut alegerile din 2020 din cauza fraudei electorale.

Trump i-a acordat frecvent credit lui Kirk pentru că a atras mai mulţi tineri şi alegători de culoare în sprijinul campaniei sale electorale de succes din 2024. Activistul MAGA era de asemenea cunoscut pentru criticile sale constante vizavi de Ucraina, NATO şi Ucraina.

Postările de pe contul său de X scot în evidenţă poziţionarea acestuia faţă de conflictele externe şi liderii implicaţi, dar şi admiraţia şi sprijinul vehement faţă de preşedintele SUA, Donald Trump, şi măsurile aplicate de acesta de-a lungul timpului.

