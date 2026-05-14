Donald Trump a mers în China în speranţa că va încheia acorduri comerciale profitabile, dar s-a ales cu o ameninţare de război. "Acesta va fi rezultatul, dacă Washingtonul abordează greşit problema insulei Taiwan", revendicată de China, a transmis preşedintele Xi Jinping. Liderul de la Casa Albă a avut, totuşi, parte de o primire fastuoasă, cu fanfară militară şi covor roşu, urmată de un banchet grandios. Într-o încercare de reconciliere, Trump a relaxat restricţiile de cipuri şi şi-a invitat omologul chinez la Casa Albă.

Trump, după ce Xi Jinping l-a amenințat cu războiul în privința Taiwanului: "Avem o relație fantastică"

Ceremonia de primire a lui Donald Trump a fost una cu adevărat spectaculoasă, gândită special să gâdile orgoliul preşedintelui american. După ce şi-au strâns mâinile, Donald Trump şi Xi Jinping au păşit pe covorul roşu, în timp ce o fanfară militară a intonat imnurile celor două ţări. Sute de copii au fluturat flori sau steaguri americane şi chineze.

"Cred că acei copii m-au impresionat în mod deosebit. Erau fericiţi. Au fost minunaţi", spunea preşedintele american Donald Trump.

Atmosfera călduroasă s-a răcit brusc în timpul bilateralei care a durat două ore şi 15 minute. În Marea Sală a Poporului, Xi Jinping i-a transmis lui Donald Trump un mesaj direct şi aspru - cele două ţări vor ajunge la conflict militar dacă problema Taiwanului nu va fi gestionată corect.

"Când cooperăm, ambele părți beneficiază. Când ne confruntăm, ambele părți suferă. Ar trebui să fim parteneri, nu adversari", a fost declaraţia preşedintelui Chinei, Xi Jinping.

Trump ignoră avertismentul lui Xi Jinping

Pentru a-şi întări cuvintele, liderul chinez a amintit de "Capcana lui Tucidide", o teorie care susține că atunci când o putere dominantă e ameninţată, războiul devine probabil. Donald Trump a trecut cu vederea avertismentul şi a răspuns în stilul caracteristic.

"Avem o relaţie fantastică, ne înţelegem bine. Când au existat dificultăţi, le-am rezolvat. [...] Vom avea un viitor fantastic împreună!", a spus preşedintele SUA, Donald Trump.

Subiectul Taiwan este unul dintre cele mai sensibile pe agenda vizitei lui Trump în China. Deşi se autoguvernează, insula este revendicată de China ca parte a teritoriului ei - iar Beijingul a ameninţat în repetate rânduri cu invazia militară pentru a obţine unificarea. Până acum, Taiwanul a reuşit să îşi păstreze independenţa şi graţie Statelor Unite, principalul ei furnizor de arme. Oficialii americani au dat de înţeles că poziţia Statelor Unite în problema Taiwanului rămâne neschimbată.

Reporter: Cum au decurs discuţiile, domnule?

Donald Trump: Au fost grozave.

Reporter: Aţi discutat despre Taiwan?

Donald Trump: Un loc grozav, incredibil. China este frumoasă.

Trump şi Xi au evocat relaţiile dintre ţările lor: Mulți chinezi iubesc baschetul și blugii

La banchetul de stat, Trump şi Xi au stat unul lângă altul. Obişnuit mai degrabă cu mâncarea fast-food, preşedintele american a fost servit cu homar în supă de roșii, coaste crocante de vită şi legume de sezon înăbuşite. Cei doi lideri au evocat relaţiile istorice dintre ţările lor.

"Mulți chinezi iubesc acum baschetul și blugii. Restaurantele chinezești din America depășesc astăzi numărul celor mai mari cinci lanțuri de fast-food din Statele Unite, toate la un loc. Asta e ceva major!", spunea Donald Trump.

"Relația dintre China și SUA este cea mai importantă relație bilaterală din lume astăzi. Ea poate fi gestionată doar bine și nu trebuie compromisă", a mai spus Xi Jinping.

Prima zi de discuţii a produs şi rezultate economice - Trump a aprobat vânzarea de cipuri de mare performanţă către China. Şeful Tesla a ajuns viral pentru că se strâmba în timpul selfie-urilor cu alţi directori de companii tehnologice. Iar secretarul de Stat Marco Rubio a fost surprins în timp ce admira arhitectura sălii în care s-au purtat discuţiile.

