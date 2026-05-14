Va trăda Trump Taiwanul? Avertismentul lui Xi Jinping scoate la iveală "tensiuni" la summitul de la Beijing

Relațiile dintre SUA și China depind de Taiwan, l-a avertizat Xi Jinping pe Donald Trump la Beijing. Mesaje diferite transmise de cei doi şefi de stat în timpul întâlnirii de joi dimineață de la Beijing. În timp ce Trump l-a lăudat pe liderul chinez, acesta din urmă l-a avertizat direct că problema Taiwanului ar putea declanșa un conflict între Beijing și Washington. "Avertismentul lui Xi privind Taiwanul arată tensiuni la summitul de la Beijing", titrează și The Wall Street Journal.

Xi Jinping l-a avertizat pe Donald Trump, în timpul întâlnirii de joi dimineață de la Beijing, că cele două ţări ar putea intra în "conflict" dacă Washingtonul gestionează greșit problema Taiwanului, potrivit presei chineze. În comunicatul oficial al Casei Albe, Taiwanul nu a fost menționat, relatează Reuters.

Înainte de plecarea spre Beijing, Trump a declarat că va discuta cu Xi despre subiectul vânzărilor de arme americane către Taiwan. Ulterior, în timpul vizitei din cursul zilei a celor doi lideri la Templul Cerului, Trump a evitat să răspundă când un reporter a strigat o întrebare dacă au discutat sau nu despre Taiwan.

"Avertismentul lui Xi privind Taiwanul evidențiază tensiunile de la summit.Declarația lui Xi, deși în linie cu poziția tradițională a Chinei, riscă să afecteze atmosfera unei vizite pe care ambele țări sperau să o folosească pentru stabilizarea relațiilor bilaterale. Întâlnirile începute joi dimineață la Marea Sală a Poporului din Beijing au fost prezentate drept o reuniune a marilor puteri menită să calmeze disputele economice și comerciale", explică The Wall Street Journal.

"Xi îl avertizează pe Trump că relațiile dintre SUA și China depind de Taiwan Președintele chinez i-a transmis omologului său american că nu există câștigători în războiul comercial", scrie şi Financial Times. În timp ce Trump l-a lăudat pe liderul chinez, acesta din urmă l-a avertizat direct că problema Taiwanului ar putea declanșa un conflict între Beijing și Washington, titrează şi AP.

Avertismentul lui Xi pentru Trump

China consideră Taiwanul una dintre provinciile sale, pe care nu a reușit încă să o "unifice" cu restul teritoriului său de la sfârșitul Războiului Civil Chinez din 1949. Beijingul pledează pentru o preluare pașnică, dar nu exclude utilizarea forței. Statele Unite mențin relații diplomatice cu Beijingul, dar nu și cu Taipei. Cu toate acestea, SUA sunt principalul furnizor de arme al insulei, fapt ce nemulțumește Beijingul, care vede în acest lucru o încălcare a suveranității naționale.

"Problema Taiwanului este cea mai importantă în relațiile sino-americane. Dacă este gestionată corespunzător, relațiile dintre cele două țări (China și Statele Unite) pot rămâne în general stabile. Dacă este gestionată necorespunzător, cele două țări se vor ciocni sau chiar vor intra în conflict", a declarat Xi Jinping, conform CCTV.

Președintele chinez a folosit un cuvânt în mandarină care nu înseamnă neapărat conflict militar, ci se poate referi și la o opoziție puternică sau la o confruntare diplomatică și politică. "Separatismul taiwanez este incompatibil cu pacea în Strâmtoarea Taiwan", care separă insula de China continentală, i-a subliniat Xi lui Trump.

China solicită în mod repetat Statelor Unite să nu ofere sprijin militar și diplomatic actualelor autorități taiwaneze, care provin dintr-un partid cu o poziție tradițional pro-independență. Beijingul și-a intensificat manevrele militare în jurul Taiwanului din 2016 și de la alegerea lui Tsai Ing-wen ca președinte al insulei, urmată de succesorul său, Lai Ching-te, în 2024, ambii opunându-se categoric revendicărilor chineze.

Va trăda Trump Taiwanul?

De partea cealaltă, guvernul taiwanez a declarat joi că Statele Unite și-au exprimat "sprijinul clar și ferm" pentru insulă în cadrul întâlnirii Xi-Trump. "Partea americană și-a reafirmat în repetate rânduri sprijinul clar și ferm pentru Taiwan", a declarat presei purtătoarea de cuvânt a guvernului taiwanez, Michelle Lee.

În acest context, la Taipei există temeri tot mai mari că Donald Trump ar putea folosi insula ca monedă de schimb în negocierile cu Xi Jinping. "Întrebarea este dacă Statele Unite, dacă Trump, vor trăda în cele din urmă Taiwanul. Cred că acesta este un aspect absolut crucial. Pentru Taiwan este extrem de important. Practic, eu nu prea am încredere în Trump. Unele relatări din presă sugerează că vânzările de arme către Taiwan ar putea fi folosite ca monedă de schimb în negocieri. O altă problemă este dacă Statele Unite ar susține independența Taiwanului. Și acest lucru ar putea deveni o pârghie de negociere pentru el. Așa văd eu situația", a declarat pentru Reuters Vincent Lai, un veteran în vârstă de 62 de ani.

Care este miza Taiwanului

Înaintea summitului, principalul diplomat american din Taiwan, Raymond Greene, a dat asigurări insulei că angajamentele SUA rămân "de neclintit". Și fostul consilier al lui Trump, Robert O'Brien, a declarat că acesta nu va deveni "primul președinte american care pierde Taiwanul. Acesta nu este un obiectiv al lui Donald Trump. Nu aceasta este moștenirea pe care și-o dorește".

Miza pentru Statele Unite este una foarte mare și din cauza poziției strategice a Taiwanului, arată o analiză Reuters. Washingtonul folosește discret stațiile radar avansate și posturile de interceptare aflate în munții Taiwanului, orientate către China, relatează agenția, citând surse din domeniul securității.

"Își doresc Statele Unite să piardă una dintre cele mai bune locații pentru colectarea de informații despre China?", a declarat o sursă occidentală din domeniul securității, sub protecția anonimatului.

Deși nu există relații diplomatice oficiale între Washington și Taipei, SUA sunt obligate prin Legea Relațiilor cu Taiwanul din 1979 să ajute insula să se apere, amintește Reuters. Armata americană are o prezență discretă în Taiwan, inclusiv pentru instruirea forțelor armate taiwaneze, însă rămâne neclar dacă Statele Unite ar interveni militar în cazul unui atac al Chinei, tocmai din cauza politicii de "ambiguitate strategică" adoptate de Washington.

