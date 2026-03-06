Un nou caz de abandon de animale a fost semnalat în municipiul Dej, după ce trei pui de câine au fost găsiți lângă o ghena de gunoi din cartierul Ștefan cel Mare. Se pare că aceștia ar fi fost abandonați de proprietarii lor, un taximetrist din oraș și sotia lui.

Incidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere, care arată cum taximetristul transportă puii cu mașina până lângă platforma de colectare a deșeurilor, iar femeia coboară cu puii într-o plasă, lăsându-i în ghena și plecând fără să se uite înapoi.

Ce amenzi riscă cei care abandonează animale

Gestul este cu atât mai greu de înțeles cu cât în Dej se organizează periodic campanii gratuite de sterilizare pentru câinii cu stăpân, uneori chiar de trei ori pe an, menite să prevină înmulțirea necontrolată a animalelor și abandonul puilor nedoriți. În loc să profite de aceste campanii și să prevină apariția puilor, cei doi au ales calea mai simplă pentru ei, tratând animalele ca pe deșeuri.

Articolul continuă după reclamă

Cazul a fost sesizat Poliției Animalelor, care a demarat cercetările. Conform legislației, abandonul de animale constituie contravenție și se pedepsește cu amenzi între 3.000 și 12.000 de lei.

Voluntarii și organizațiile de protecție a animalelor reamintesc că sterilizarea rămâne cea mai sigură metodă de prevenire a abandonului.

Următoarea campanie de sterilizare gratuită pentru câinii cu stăpân din Dej va avea loc între 27 și 29 martie 2026. Programările se pot face la numărul de telefon 0787 273 338. Sterilizarea câinilor cu stăpân este obligatorie, iar nerespectarea acestei reguli poate atrage amenzi de până la 10.000 de lei.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Când ar trebui să plafoneze statul prețul carburanților? Când trece de 9 lei Când trece de 10 lei Când trece de 11 lei

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰