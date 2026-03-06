Antena Meniu Search
Britney Spears a fost arestată după ce poliţiştii au prins-o băută la volan

Cântăreața pop Britney Spears a fost arestată miercuri seară, după ce polițiștii au oprit-o în trafic și au constatat că se afla în stare de ebrietate. Artista în vârstă de 44 de ani a fost eliberată câteva ore mai târziu şi urmează să se prezinte în fața instanței la începutul lunii mai.

de Nicu Tatu

la 06.03.2026 , 14:22
Cântăreaţa în vârstă de 44 de ani se afla pe un drum din comitatul Ventura, California, când ofiţerii de ordine au oprit-o în jurul orei 21:30. Britney Spears a fost apoi încătuşată, potrivit Variety, şi reţinută în jurul orei 3:00 dimineaţa.

Potrivit presei americane, citând raportul de arestare, cântăreaţa a fost eliberată joi dimineaţă. Ea urmează să se prezinte în instanţă pe 4 mai pentru a răspunde acestor acuzaţii.

Britney Spears nu a mai vorbit de atunci, dar contul ei de Instagram, unde postează în mod regulat videoclipuri care îi îngrijorează pe fani, a dispărut de pe reţeaua de socializare.

