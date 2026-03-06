Britney Spears a fost arestată după ce poliţiştii au prins-o băută la volan

Cântăreața pop Britney Spears a fost arestată miercuri seară, după ce polițiștii au oprit-o în trafic și au constatat că se afla în stare de ebrietate. Artista în vârstă de 44 de ani a fost eliberată câteva ore mai târziu şi urmează să se prezinte în fața instanței la începutul lunii mai.

Cântăreaţa în vârstă de 44 de ani se afla pe un drum din comitatul Ventura, California, când ofiţerii de ordine au oprit-o în jurul orei 21:30. Britney Spears a fost apoi încătuşată, potrivit Variety, şi reţinută în jurul orei 3:00 dimineaţa.

Potrivit presei americane, citând raportul de arestare, cântăreaţa a fost eliberată joi dimineaţă. Ea urmează să se prezinte în instanţă pe 4 mai pentru a răspunde acestor acuzaţii.

Britney Spears nu a mai vorbit de atunci, dar contul ei de Instagram, unde postează în mod regulat videoclipuri care îi îngrijorează pe fani, a dispărut de pe reţeaua de socializare.

