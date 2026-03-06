Max Verstappen, mulţumit de rezultatele din antrenamentele de la Melbourne deşi olandezul nu a strălucit
În acest weekend începe un nou sezon din Campionatul Mondial de Formula 1, competiţie transmisă în direct şi în exclusivitate în România de Antena 1 şi AntenaPLAY, prima cursă fiind programată a avea loc la Melbourne, Marele Premiu al Australiei.
Vineri dimineaţa s-au desfăşurat primele antrenamente libere pentru Grand Prix-ul Australiei, iar cele mai bune prestaţii le-au avut monegascul Charles Leclerc, de la Ferrari, şi australianul Oscar Piastri, de la McLaren-Mercedes.
Deşi nu a strălucit în antrenamente, olandezul Max Verstappen, de la Red Bull Racing-Red Bull Ford, vicecampionul mondial en-titre şi unul dintre favoriţii din actualul sezon, a precizat că este mulţumit de modul în care s-a prezentat.
"Nu am avut o zi întreagă la dispoziţie, dar în ceea ce priveşte ritmul, suntem unde mă aşteptam. Mai este mult de lucru şi vom analiza ce a funcţionat şi ce putem îmbunătăţi, iar aceasta este realitatea pentru moment. În prima sesiune am avut un număr bun de tururi, iar în a doua ne-am dat seama că avem nişte probleme. Lucrăm la reglarea corectă a maşinii", a fost mesajul transmis de Max Verstappen, campionul mondial din 2021, 2022, 2023 şi 2024.
