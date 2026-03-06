Antena Meniu Search
Max Verstappen, mulţumit de rezultatele din antrenamentele de la Melbourne deşi olandezul nu a strălucit 

În acest weekend începe un nou sezon din Campionatul Mondial de Formula 1, competiţie transmisă în direct şi în exclusivitate în România de Antena 1 şi AntenaPLAY, prima cursă fiind programată a avea loc la Melbourne, Marele Premiu al Australiei.

de Alexandru Badea

la 06.03.2026 , 14:12
Olandezul Max Verstappen este de patru ori campion mondial de Formula 1 Olandezul Max Verstappen este de patru ori campion mondial de Formula 1 - Profimedia

Vineri dimineaţa s-au desfăşurat primele antrenamente libere pentru Grand Prix-ul Australiei, iar cele mai bune prestaţii le-au avut monegascul Charles Leclerc, de la Ferrari, şi australianul Oscar Piastri, de la McLaren-Mercedes.

Deşi nu a strălucit în antrenamente, olandezul Max Verstappen, de la Red Bull Racing-Red Bull Ford, vicecampionul mondial en-titre şi unul dintre favoriţii din actualul sezon, a precizat că este mulţumit de modul în care s-a prezentat.

"Nu am avut o zi întreagă la dispoziţie, dar în ceea ce priveşte ritmul, suntem unde mă aşteptam. Mai este mult de lucru şi vom analiza ce a funcţionat şi ce putem îmbunătăţi, iar aceasta este realitatea pentru moment. În prima sesiune am avut un număr bun de tururi, iar în a doua ne-am dat seama că avem nişte probleme. Lucrăm la reglarea corectă a maşinii", a fost mesajul transmis de Max Verstappen, campionul mondial din 2021, 2022, 2023 şi 2024.

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

formula 1 max verstappen marele premiu al australiei
